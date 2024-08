Vielä on kesää jäljellä, lupaa elokuun ennuste

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan tämän viikon keskilämpötila on maan etelä- ja keskiosassa melko lähellä tavanomaista, pohjoisessa on tavanomaista lämpimämpää. Suurin poikkeama on Pohjois-Lapissa, missä on jopa 3–6 astetta lämpimämpää kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Etelässä viikon sademäärä on kuukausiennusteen perusteella paikoin tavanomaista suurempi, mutta suurimmassa osassa maata viikko on keskimääräistä vähäsateisempi, sanoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Elokuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla Suomen ylle asemoituu hetkeksi korkeapaineen selänne. Suuressa osassa maata sää on viikonloppuun asti poutainen ja aurinkoinen, mutta etenkin maan eteläosassa tulee sadekuuroja, jotka voivat viime päivien tavoin olla runsaita.

Sateiden kuuroluonteisuudesta johtuen sademäärissä on suuria paikallisia vaihteluita. Viikonloppuna sateet yleistyvät koko maassa, kun lännessä oleva laaja matalapaineen alue siirtyy lähemmäs Suomea ja lopulta Suomen ylle.

Ennen viikonlopun tuulisempaa ja sateisempaa säätä päivälämpötilat ovat suurimmassa osassa maata hieman alle 20 asteesta noin 24–25 asteeseen.

– Paikallisesti voi hellerajakin rikkoutua etelässä ja lännessä, sanoo Koskela.

12. elokuuta alkavalla viikolla Suomeen saapuu lännestä matalapaineita. Silloin sademäärät voivat olla tavanomaista suurempia.