Suojelupoliisin päällikkö: Uusi ammattikunta tarvitaan heti

Tehokas tiedonvälitys tarvitsee ihmisen ja hänen erityiskykynsä, kirjottaa Suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius. Marteliuksen vieraskirjoitus on julkaistu Centrum Balticumin Pullopostia-uutiskirjeessä.

– Useissa tutkimuksissa on todettu passiivisen tiedonvälittämisen päätöksentekijöille olevan yksinkertaisesti tehotonta ja samaa lopputulosta tukee empiriakin, Martelius kirjoittaa.

Oikeansuuntaisen informaation ja ymmärryksen välittäminen päätöksentekoon edellyttää oikeastaan kokonaisen uuden ammattikunnan synnyttämistä. He toimivat puuttuvana palasena tieto- ja päätöksentekorattaiden välissä. Martelius kutsuu näitä ammattilaisia tiedon fasilitaattoreiksi tai tietokaadereiksi.

– Pelkästään paperilla oleva tieto ei kunnolla välity päätöksentekijöille. Aikaa ei yksinkertaisesti ole perehtyä kaikkeen vaan tieto on tuotettava oikeaan aikaan mahdollisimman hyväksikäytettävässä muodossa, Martelius kirjoittaa.

Tiedon välittäjän ominaisuudet ovat edellyttävät pitkää kokemusta ja syvällistä osaamista, monipuoliseen työhistoriaan perustuvaa auktoriteettia, uskottavuutta tutkimusmaailmassa, kokemusta politiikkavalmistelusta, analyysikykyä, kommunikaatio- ja neuvottelutaitoja, vahvaa verkottumiskykyä, sosiaalisia taitoja ja kykyä välittää tietoa tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Onnistuneessa tiedon välityksessä voi olla Marteliuksen mukaan useita eri malleja, joiden lähtökohdat voivat liittyä tiedontuotannon järjestelyihin, tiedonkäyttäjien omaan aktiivisuuteen, tavoitteelliseen verkottumiseen, synteesejä luovaan interaktioon tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä, tietoverkostojen perustamiseen tai erityisten tiedonvaihto- ja analyysitiimien luomiseen.

– Tavoitteena on tiedon transformointi mahdollisimman vaikuttavaan ja päätöksentekijää parhaiten tukevaan muotoon. Ennemmin kuin tieto itsessään, toimivat tiedon välityksen valuuttana tarinat: miksi tieto on olennaista ja missä sitä voi käyttää. Toisin sanoen tavoitteena on ”toimeenpantava tieto”, Martelius kirjoittaa.

Karkeasti yksinkertaistaen: tarvitaan siis ”mitä” -ajattelun ja tiedon välittämisen ohelle tarvitaan myös miksi, milloin, miten ja miten juuri minulle sekä minun tavoittelemilleni kohderyhmille -ajattelua.

– Hyvää osaamista uuden tietokaaderin perustamiseen on jo nyt kuitenkin olemassa ja kansallisen turvallisuuden haasteiden yhä monimuotoistuessa ja vakavoituessa, tarve sen perustamiseksi on akuutti.