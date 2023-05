Vielä hetki koleaa, ensi viikolla lämpötila voi nousta jo 15 asteeseen

Torstai ja perjantai ovat Forecan mukaan tämän viikon kylmimmät päivät ja lisäksi liikkeellä on vesi-, räntä- ja lumikuuroja. Loppuviikon öinä lämpötilat painuvat laajalti pakkasen puolelle.

Viikonloppuna sää alkaa kuitenkin hiljalleen lämmetä. Ensi viikon ennusteissa näkyy jo taas 15 asteen lämpötiloja maan etelä- ja keskiosaan.

Suomeen on virrannut pohjoisesta kylmää ilmaa. Forecan meteorologi Joanna Rinne kuitenkin lupailee, että nyt nähtävät hiutaleet, joita voi tulla maan eteläosassakin, saattavat olla tämän kevätkauden viimeiset.

– Viikonloppuna ja etenkin ensi viikon aikana kylmin ilma väistyy Suomen yltä. Ensi viikolla lumisateita ei nähdä tämän hetken ennusteen mukaan kuin Pohjois-Lapissa, muualla maassa sateet tulevat vetenä, toteaa Rinne tiedotteessa.

Päivälämpötila on perjantaina enimmäkseen 1 ja 7 asteen välillä. Lauantain vastainen yö on laajalti selkeä pakkasyö. Pakkasta on enimmäkseen 1–10 astetta.

– Lauantaina ja sunnuntaina sää on poutainen, mutta Suomen yli liikkuu varsin laajoja pilvisyysalueita. Paikoin kuitenkin aurinkokin näyttäytyy, Joanna Rinne toteaa.

Maanantaina ja tiistaina sää lämpenee edelleen viikonlopun lukemista.

– Tämän hetken ennusteen mukaan keskiviikoksi Lappiin leviää vesisateita. Lämpötilat nousevat keskiviikkoon mennessä maan etelä- ja keskiosassa laajalti 15 asteeseen ja Lapissakin 5–10 asteeseen, paikoin Lapissakin 10 asteen yläpuolelle. Ensi viikon jälkipuolella sää näyttää muuttuvan sateisemmaksi, mutta lämpötilat pysyvät keskiviikon lämpötilojen tasolla, Rinne ennustaa.