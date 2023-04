Videot näyttävät Venäjän pommin osuman omaan kaupunkiin

Alta löytyvät videot näyttävät venäläisen pommin osuman kadulle Venäjän Belgorodissa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan venäläinen Su-34-hävittäjäpommittaja ”pudotti vahingossa” pommin Belgorodin kaupunkiin Ukrainan rajalla myöhään torstaina.

Kahden ihmisen on kerrottu loukkaantuneen räjähdyksessä. Myös rakennuksia ja ajoneuvoja vahingoittui. Räjähdyksestä jäi katuun 20 metrin kraateri.

Videoilla näkyy, kuinka pommi iskeytyy vilkkaasti liikennöidylle kadulle ja räjähtää noin 15 sekuntia myöhemmin.

