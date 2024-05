Videot näyttävät Ukrainan ohjusiskut Krimille

Partisaaniryhmän mukaan isku on aiheuttanut merkittäviä vahinkoja ja useita kuolonuhreja, kertoo The Kyiv Independent.

Crimean Wind-kanava kertoi lisäksi, että suuri sotilasantenni sai osuman kolme kilometriä Alushtasta itään. Antenni oli aiemmin Ukrainan armeijan käytössä ennen kuin Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

Atesh ilmoitti myös, että viestintäkeskuksen komentokeskus on saattanut tuhoutua hyökkäyksessä, vaikka laitoksen tilasta ei ole tällä hetkellä saatavilla tietoa.

Ukrainan armeija ei ole vielä ottaneet vastuuta iskusta eivätkä ole kommentoineet asiaa.

Aiemmin 23. toukokuuta Krimin Venäjän miehitysviranomaisten johtaja Sergei Aksenov väitti, että Simferopolin alueelle tehdyn ohjushyökkäyksen seurauksena kaksi ihmistä sai surmansa.

Aksenov väitti lisäksi, että isku oli aiheuttanut vahinkoa tyhjälle kaupalliselle kiinteistölle Alushtan alueella.

Kyiv Independent ei pystynyt vahvistamaan väitteitä, eikä uhrien määrästä ole tällä hetkellä saatavilla tietoa.

Suspilne Crimean mukaan hyökkäyksen alkaessa 23. toukokuuta Krimin Sevastopolissa, Jevpatoriassa ja Alushtassa ilmoitettiin räjähdyksen ääniä.

Noin kello 22.18. paikallista aikaa, Suspilne raportoi kuulleensa räjähdyksiä Jevpatoriassa. Kello 22.30 mennessä julkinen liikenne oli keskeytetty Sevastopolissa. Myöhemmin verkkoon ilmestyi video, joka oletettavasti kuvaa räjähdystä Alushtan alueella Krimin etelärannikolla. Alushtassa tapahtui ainakin viisi räjähdystä.

Tunnin sisällä Telegram-kanava Krym Realii ilmoitti, että alueen asukkaat kuulivat kolme räjähdystä Sevastopolissa sijaitsevan Belbekin lentokentän lähellä sekä ilmapuolustuksen tulen Novofedorivkasta. Kaikkiaan kuultiin kahdeksan räjähdystä.

Crimean Wind-kanava raportoi noin kello 00.26, että tulipalo oli syttynyt sotilaskohteessa Semydvir’yan alueella, noin neljä kilometriä Alushtasta itään. Pelastushenkilöstö on tällä hetkellä paikalla.

Crimean Windin mukaan Sevastopolin asukkaat ilmoittivat lisää räjähdysten ääniä noin kello kolmen aikaan yöllä.

Ukrainan joukot ovat tehneet useita hyökkäyksiä Venäjän Belbekin sotilaslentokenttää vastaan Krimillä viime viikkoina.

Crimean Wind Telegram-kanava kertoi, että lentokentälle hyökättiin myöhään 15. toukokuuta ja että polttoainevarasto syttyi tuleen.

Edellisenä yönä ilmoitettiin myös hyökkäyksistä Belbekin lentokentälle, joiden väitettiin johtaneen tulipaloihin kentän lähellä.

The video that circulates, showing an alleged ATACMS strike in Alushta is old footage from a different event. It is from a Storm Shadow strike in Sevastopol last March. https://t.co/o6BQiA5vg3

🔥Alushta, occupied Crimea!

Agents of the partisan movement "ATESH" report that a communication hub of the Russian occupiers in Alushta has just been struck.

This site is a crucial point of communication and control for the occupiers in Crimea. pic.twitter.com/Im96Slc4zm

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) May 23, 2024