Videot näyttävät Moskovan lennokki-iskun jäljet

Venäjän valtionmedia ja useat Telegram-kanavat ovat kertoneet, että Moskovaan tehtiin isku kahdella lennokilla tehtiin aamuneljältä 24. heinäkuuta.

Uutistoimisto Tassin mukaan pelastusviranomaiset ovat kertoneet, että lennokkijäänteitä löytyä Komsomolski prospektikta ja toinen lennokki osui korkeaan liikerakennukseen Lihatšova-kadulla. Liikenne on poikki Komsolmolskin ja Lihatšovan risteyksessä.

Tutkivan journalismin Bellingcat-ryhmän Venäjä-tutkimuksen johtaja Christo Grozev huomauttaa, että iskupaikkaa vastapäätä sijaitsee Venäjän sotilastiedustelun GRU:n kyberhyökkäysyksikön lisäksi muita asevoimien yksiköitä.

Grozevin mukaan isku näyttää vahingoittaneen joitain Venäjän puolustusministeriön tai GRU:n rakennuksia, jos ei muuten niin lyömällä ikkunat hajalle.

– Alueella sijaitsee myös puolustusministeriön sotilasakatemia ja useita huippusalaisia GRU:n toimintoja, mukaan lukien illegaalien [vakoilijoiden] ohjelma. Jos Ukraina on iskun tekijä, symbolinen vaurio puolustusministeriölle ja GRU:lle on erittäin merkittävä, arvioi Grozev.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin taas korosti viestissään, ettei iskussa loukkaantunut kukaan eikä koitunut merkittäviä vahinkoja.

Russian officials say two UAVs targeted Moscow this morning. One apparently damaged a Russian military building on Komsomolsky prospekt, which is near the MoD’s NTsUO building. https://t.co/r90crXGfmi https://t.co/GUIlpDTlwR https://t.co/GrcIbjyEHA https://t.co/Ld4JcsAN85 pic.twitter.com/11AG1FAKij

🔥 DRONE ATTACK ON MOSCOW 🇷🇺

Russian media reports about 04:00 am two drones carrying explosives attacked Moscow. Windows on the upper floors of the non-residential building were blown out.

Moscow now gets to see why using drones on your neighbors isn’t nice. pic.twitter.com/3YlHU8k1Py

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) July 24, 2023