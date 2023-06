Videon kerrotaan näyttävän Storm Shadow -iskun tärkeälle Krimin sillalle

Venäjän sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joiden kerrotaan näyttävän Ukrainan Tšonharin siltaan kohdistuneen ohjusiskun. Venäjän mukaan isku tehtiin brittiläis-ranskalaisella Storm Shadow -risteilyohjuksella.

Yhdellä videolla näkyy, kuinka ohjus iskeytyy aamuhämärässä sillan kanteen. Toisella videolla rikostutkinnoista vastaavan Venäjän tutkijakomitean jäsen tarkastelee ohjuksen aiheuttamia vaurioita. Sillan kannessa näkyykin suuri, useita metrejä leveä aukko.

Erään venäläisen Telegram-viestin mukaan siltaa kohti ammuttiin kuusi ammusta. Venäjän uutistoimisto RIA Novosti taas väittää, että siltaa kohti ammuttiin neljä ohjusta. Ukrainan asevoimat ei ole kommentoinut tapahtumaa.

Sillan vaurioituminen voi vaikeuttaa Venäjän sotatoimia alueella, sillä Tšonharin silta on yksi vain kahdesta pääreitistä, joka yhdistää Krimin niemimaan Ukrainaan. Toinen pääreitti sijaitsee noin 70 kilometriä länteen sijaitsevassa Armjanskissa.

Wall Street Journalin ulkomaantoimituksen pääkirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimovin mukaan läntisemmän Armjanskin reitin käyttämisessä on Venäjän kannalta suuria riskejä.

– Armjanskissa on vaihtoehtoinen läntinen reitti, mutta sen käyttö edellyttää huonokuntoisten teiden käyttämistä, sillä itse valtatie on liian lähellä Ukrainan etulinjoja, Trofimov kommentoi.

Armjanskista on Dnepr-joella sijaitsevaan etulinjaan vain noin 60 kilometrin matka.

Trofimov huomauttaa myös, että Ukraina ehti jo viime viikolla tuhota merkittävän ammusvaraston Rykoven kylässä, noin 40 kilometriä Tšonharin sillasta pohjoiseen. Varasto sijaitsi Tšonharista Melitopoliin kulkevan rautatielinjan varrella.

Iso-Britannia kertoi toukokuussa antaneesa Storm Shadow -risteilyohjuksia Ukrainan käyttöön vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistamiin ohjusiskuihin. 450 kilon painoisella taistelukärjellä varustetun ohjuksen kantama on parhaimmillaan jopa 550 kilometriä.

Footage of a presumed Ukrainian Storm Shadow cruise missile strike on the Chonhar bridge in Crimea from this morning. https://t.co/JuBZyZwbGkhttps://t.co/J5HVylpaW3https://t.co/GgIpckij1c pic.twitter.com/mVbCTH3Ja7

— Rob Lee (@RALee85) June 22, 2023