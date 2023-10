Videolla terroristit hyökkäävät ilmasta – Israel käynnistää Operaatio Rautamiekat

Israelin puolustusvoimien (IDF) edustaja, kontra-amiraali Daniel Hagari on vahvistanut palestiinalaisten terroristijärjestö Hamasin laukaisseen Israeliin 2200 rakettia aamupuoliseitsemästä lähtien, kertoo The Times of Israel.

Hyökkäys on ollut käynnissä aamukuudesta lähtien. Surmansa on saanut ainakin kuusi israelilaista ja haavoittuneita on satoja.

Israel on ilmoittanut käynnistävänsä vastaiskuna ”Operaatio Rautamiekat”. Maan odotetaan kutsuvan aseisiin kymmeniätuhansia reserviläisiä. Israel on tehnyt kymmeniä ilmaiskuja Hamasin hallitsemalle Gazan kaistalle.

Hagari vahvistaa, että Hamas on tunkeutunut Israeliin maalta, mereltä ja ilmasta. Sosiaalisessa mediassa julkituodut videot näyttävät, että Hamasin taistelijoiden hyökänneen Israeliin moottoroiduilla varjoliitimillä.

Gazan-vastaisella rajalla sijaitsevan kibbutsien muodostamien israelilaiskuntien asukkaat ovat vedonneet maataan lähettämään armeijan alueelle. Kibbutsien perheet ovat linnoittautuneet koteihinsa, kun aseistautuneet miehet taistelevat kaupunkien kaduilla terroristeja vastaan

Taisteluissa on saanut surmansa esimerkiksi Gazan-vastaisella rajalla sijaitsevan kibbutsien muodostaman Sha’ar HaNegevin aluehallinnon johtaja Ofir Liebstein. Taisteluita käydään ainakin alueen kaupunkien Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen ja Be’eri sekä Re’imin sotilastukikohdan ympärillä.

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel. This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Israeli Defense Minister Yoav Galant said Hamas has declared war on Israel “This morning Hamas made a serious mistake and started a war against the State of Israel. IDF soldiers fight the enemy at all infiltration points. The State of Israel will win this war,” Gallant told… pic.twitter.com/GTjoVY8LoM — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023