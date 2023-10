Videokooste näyttää – näin hyökkäys Israelia vastaan alkoi

Times of Israelin sotakirjeenvaihtaja Emanuel Fabian on jakanut terroristijärjestö Hamasin televisiokanavan Al-Aqsa TV:n droonivideoista tehdyn koosteen, joka näyttää, kuinka Hamasin hyökkäys eteni. Videokoosteen perusteella hyökkäys näyttää olleen hyvin valmisteltu, koordinoitu ja varusteltu.

Droonit vaikuttavat olleen keskeisessä asemassa myös Hamasin suurhyökkäyksessä. Hamasin terroristit pudottivat drooneista pudotettiin räjähteet Israelin Gazan-vastaisella rajalla sijaitseviin tutka- ja valvontatorneihin.

Droonien avulla ilmeisesti tarkkailtiin myös rakettitulituksen suuntaa. Samalla videolla näkyy Gazasta rajan yli Israeliin moottoroiduilla varjoliitimillä lentävät terroristit. Samaan aikaan avoautoilla etenevät Hamas-taistelijat etenivät tietä pitkin.

Rajalla olevat turvamuurit Hamas-pioneerit mursivat räjähteiden ja puskutraktorien avulla, minkä jälkeen moottoripyörillä etenevät joukot ajoivat rajalle syntyneen aukon kautta Israeliin.

Huomio kiinnittyy myös Hamas-taistelijoiden varustukseen, joka eroaa alueen konflikteissa monesti nähdystä AK-47:n, verryttelyhousujen ja rantasandaalien yhdistelmästä. Taistelijoilla on päällään taistelu- ja suojaliivit, modernit rynnäkkökiväärit taktisine varusteineen ja aavikko-olosuhteisiin sopivat maastokuvioinnit.

A compilation of Hamas clips shows how the terror group invaded southern Israel yesterday. First they bombed Israeli observation towers and weapons systems on the border, then fired hundreds of rockets as terrorists on paragliders flew over the border. Moments later, Hamas… pic.twitter.com/D4iIoCV51q

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023