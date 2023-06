Videoilla väitettyä taistelua Voronezissa – ”Sisällissota on alkanut”

Venäläisen palkka-armeija Wagnerin Telegram-kanavalla on julkaistu videoita, joiden väitetään olevan taisteluista Voronežista. Palkka-armeija on aloittanut aseellisen kapinan johtajansa Jevgeni Prigozhin johdolla Venäjän hallintoa ja asevoimia vastaan varhain lauantaina.

Useissa sosiaalisessa mediassa leviävässä vahvistamattomassa videossa näkyy taisteluita tai sotilasajoneuvojen liikehdintää.

Yhdellä videolla kuvataan alas ammuttua lentokonetta, joka on Wagnerin mukaan Venäjän puolustusministeriön kone.

Toinen video on väitetystä tulitaistelusta Wagner-joukkojen ja Venäjän armeijan välillä. Lisäksi kanavalle on lisätty video, jossa kuvataan pitkää jonoa sotilasajoneuvoja, muun muassa sotilaskuorma-autoja. Ne ovat väitetysti matkalla Voronežista Moskovaan.

Voronežin kaupunki sijaitsee Keski-Venäjällä lähellä Ukrainan rajaa. Sieltä on noin kuuden tunnin ajomatkan Moskovaan.

The Wagner Group just shot down an An-26 transport plane of the Russian Air Force over the Voronezh region

They have also shot down 3 Russian military helicopters since launching the military coup last night pic.twitter.com/S3KeXA8UbR

