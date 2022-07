Video vahvistaa: Afganistaniin tarkoitetut helikopterit nyt Ukrainassa

Yhdysvallat halusi hankkia 2010-luvun alussa helikopterilentueen Afganistanille. He valitsivat Venäjän valtiollisen asevientiyrityksen kaupittelemat neuvostovalmisteiset MI-17-helikopterit, koska ne olivat suhteellisen halpoja, toimivat hyvin Afganistanin aavikko-olosuhteissa ja korkeuksissa. Lisäksi afgaanilentäjät tunsivat ne entuudestaan.

Taliban-liike kuitenkin syrjäytti Afganistanin laillisen hallituksen ja otti maan haltuunsa elokuun puolivälissä 2021. Helikopterit jäivät toimittamatta.

Tammikuussa 2022 Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi kongressille aikomuksestaan lahjoittaa viisi MI17-helikopteria Ukrainalle, jossa ne olivat huoltokorjauksessa.

Huhtikuussa presidentti Joe Biden ilmoitti Yhdysvaltojen Ukrainalle annettavaan aseapupakettiin lisättävän vielä 11 MI17-helikopteria, jotka oli tarkoitus antaa Afganistanille.

Toukokuussa kerrottiin, että helikopterit olivat Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa valmiina lähetettäviksi Ukrainaan. Nyt videoaineisto osoittaa, että helikopterit ovat käytössä Ukrainassa entisiä omistajiaan eli venäläisiä vastaan.

MI17-helikoptereita käytetään pääasiassa joukkojen ja kaluston kuljetukseen. Ukraina on perinteisesti erikoistunut erityisesti neuvostoaikaisten helikopterien tuotantoon ja korjaukseen, joten kopterit sopivat sen käyttöön senkin puolesta.

UKR Mi-17s donated by the USA working hard – Artificial intelligence upscaled 150% + dehalo + compression reverse + injection 30 to 60 FPS pic.twitter.com/taSO8RjAed

— Dariusz Zawadzki (@Military_oO) July 10, 2022