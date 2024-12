Video saattoi paljastaa harvinaisen Pohjois-Korean aseen Venäjällä

Sosiaalisessa mediassa kiertää video, jonka kerrotaan näyttävän pohjoiskorealaisen asejunan matkalla länteen Venäjällä.

Video on väitetysti kuvattu Tjumenin alueella Länsi-Siperiassa. Lyhyellä videolla näkyy junan kyydissä useita pohjoiskorealaisia Koksan-telahaupitseja.

Mikäli tiedot videosta pitävät kutinsa, vahvistaa video myös mahdollisesti, että Venäjä on saanut Pohjois-Koreasta Pukguksong-2-ohjuksia. Niitä muistuttavia asejärjestelmiä näkyy niin ikään useita.

Pukguksong-2 on otettu Pohjois-Korean asevoimien käyttöön tiettävästi vuonna 2016 tai 2017. Ajoneuvolavetilla liikkuvaa ohjusta pidetään yleisesti eräänä Pohjois-Korean edistyneimmistä ohjusjärjestelmistä. Pukguksongin ominaisuuksista on julkisesti saatavilla varsin vähän tietoa. Sen kantaman uskotaan olevan noin 2000 kilometrin luokkaa.

New Footage has been posted from near the City of Tyumen in Southern Russia, which shows a Westbound Train carrying North Korean M-1978 “Koksan” 170mm Self-Propelled Guns, as well as for the first time, what appears to be several Pukguksong-2 or KN-15 Medium-Range Ballistic… pic.twitter.com/C7KaPZstWu

