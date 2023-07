Video näyttää valtavan räjähdyksen – Ukraina iski hyökkääjän ammusvarastoon

Heinäkuun 4. päivän iltana raportoitiin valtavasta räjähdyksestä Venäjän jo vuonna 2014 miehittämässä Makijivkassa Donetskin alueella. Suuren räjähdyksen jälkeen kuului useita räjähdyksiä eri puolilla kaupunkia, kertoi Ukrainska Pravda.

Nyt julkaistu video osoittaa, että venäläiset olivat käyttäneet kaupungin keskellä sijaitsevaa keskeneräistä kerrostalokompleksia ammusvarastona. Videokuvan perusteella varastossa oli myös fosforiammuksia.

Venäläiset olivat asettaneet ilmatorjuntaohjukset rakennusten muodostamalle sisäpihalle taivasalle. Ammukset eivät näkyneet katutasolla, mutta yläilmoista kyllä.

Ukrainalaisdrooni havaitsi kohteen ja Ukrainan asevoimat iski ilmeisesti ohjuksella. Drooni myös kuvasi yöaikaan tehdyn iskun. Makijivka sijaitsee 15-20 kilometrin päässä rintamalinjasta.

Videolta näkyy kuinka ison räjähdyksen jälkeen alkavat rakettiammukset sinkoilla eri puolille ympäröivää kaupunkia. Varaston palaessa on seurauksena vielä suurempi räjähdys, jonka paineaalto näkyy vaikuttavan ympäristöönsä.

Räjähdys ja sitä seuranneet rakettiräjähdykset vahingoittivat ympäröiviä rakennuksia mukaan lukien sairaalaa. Venäjän valtionmedian mukaan surmansa on saanut yksi ja 41 loukkaantunut.

Nighttime drone footage shows Ukrainian military’s attack on an ammunition depot in occupied Makiivka, outside Donetsk. The blast reportedly damaged nearby residential buildings, including a hospital. Russian state media report 41 injured, 1 killed.

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 5, 2023