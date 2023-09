Video näyttää valonheittimet yötaivaalla: Venäjän lennokit tuhottiin

Ukrainan ilmavoimat on kertonut pudottaneensa viime viikkojen aikana kymmeniä Venäjän laukaisemia Kh-101-, Kh-555- ja Kh-55-risteilyohjuksia sekä Shahed-136 ja Shahed-131-itsemurhalennokkeja. Käytännössä kaikki niistä on lähetetty summittaisesti kohti siviilikohteita.

Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Ukrainaa kohti ammuttiin lisäksi yksi ballistinen Iskander-M-ohjus. Yhteensä 33 kohteesta tuhottiin 23 kappaletta.

Ukrainan rajavartiolaitoksen julkaisemalla videolla näytetään neljän Shahed-lennokin torjuminen Odessan alueella. Iran on lähettänyt viime vuodesta lähtien kyseisiä lennokkeja Venäjän tueksi.

Rajavartiolaitoksen mukaan lennokit olivat matkalla kohti siviilikohteita. Videolla näkyy, kuinka niitä etsittiin valonheittimillä yötaivaalta. Taivas täyttyi ilmatorjunnan valojuova-ammuksista.

"The Shaheds were aimed at the civil infrastructure," the message reads.

Russia attacked Ukraine with a mix of Shahed-drones and missiles overnight. A total of 33 air targets were launched at Ukraine of which 23 were shot down.

7 out of 7 X-101/X-555/X-55

1 out of 1 Iskander-M

15 out of 25 Shahed-136/131 drones pic.twitter.com/4Xa3ZBgh29

