Video näyttää: Ukrainan panssarit iskevät asemiin Bahmutin lähellä

Ukrainan asevoimat on jatkanut kesän aikana vastahyökkäystään etelän ohella myös Bahmutin rintamalla maan itäosissa.

Asevoimien julkaisemien videoiden perusteella joukot olisivat edenneet viikonlopun aikana raunioituneen kaupungin eteläpuolella sijaitsevan Klishtshiivkan keskustaan. Ukrainalaisjoukot ovat työntäneet venäläisiä taaksepäin myös Bahmutin pohjoispuolella.

Taisteluiden kärjessä ovat toimineet 3. erillisen rynnäkköprikaatin sotilaat, jotka ovat vyöryttäneet lukuisia venäläisjoukkojen juoksuhautoja. Puolustajien tilanne on ollut tukala myös lennokkien vuoksi, jotka ovat pudottaneet kranaatteja suoraan venäläisten juoksuhautoihin.

Tuoreella videolla näytetään, kuinka taistelupanssarivaunut ja panssariajoneuvot etenevät paikallisen pellon vieressä sijaitsevan metsikön takana. Yksikkö kertoo joukkojen edenneen kohti venäläisten asemia ja avanneen tulen.

Panssarivaunut tulittavat toistuvasti pientä metsäkaistaletta ilmeisesti ilman omia tappioita. Yksi vaunuista levittää savuverhon, jonka suojin iskuryhmä poistuu paikalta. Lennokin kuvaaman videon perusteella venäläisten asemia pommitettiin tämän jälkeen vielä tykistöllä.

Footage from the 3rd separate assault brigade working near Bakhmut.

"Our tanks came close to the forest strip where the positions of the occupiers are located and opened fire." pic.twitter.com/VjETbr67n8

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2023