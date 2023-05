Video näyttää räjähdeveneen iskeytyvän Venäjän sotalaivaan

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti keskiviikkona Ukrainan asevoimien tehneen epäonnistuneen hyökkäyksen Mustanmeren laivaston tiedustelualus Ivan Khursia vastaan.

Kolmen kauko-ohjattavan pikaveneen kerrottiin tuhoutuneen aluksen tulituksessa ennen kohteensa saavuttamista noin kello 5.30 aamulla.

Ministeriön julkaisemalla lyhyellä videolla näkyvää alusta tulitetaan ennen sen räjähtämistä. Kahdesta muusta iskuyrityksestä ei näytetty kuva- tai videomateriaalia.

Ukrainalaismedioissa jaettiin myöhemmin videota, jonka kerrottiin näyttävän yhden iskuissa käytetyn veneen iskeytyminen tiedustelulaivaan. Materiaalia on pidetty aitona, sillä sota-alus muistuttaa ulkoisesti Ivan Khursia.

Julkaisun perusteella kauko-ohjattava alus olisi lähestynyt kohdettaan aamuhämärässä ja päässyt torjuntatulesta huolimatta aivan sen vasemman laidan viereen ennen räjähtämistä. Ukrayinska Pravda -lehden haastatteleman sotilaslähteen mukaan Ivan Khurs olisi vaurioitunut, mutta pysynyt siitä huolimatta pinnalla.

The extent of the damage (if any) is unclear, but judging by the footage of the USV that was destroyed, it carried a serious explosive charge.pic.twitter.com/0yPJwE1Qdl

