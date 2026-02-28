Video näyttää, kuinka Israel tuhosi Iranin ohjuslavetin

Israelin puolustusvoimat (IDF) ovat julkaisseet videomateriaalia, jossa esitellään iskuja iranilaisia sotilaita vastaan heidän valmistellessaan ohjuslavetteja laukaisuvalmiiksi Länsi-Iranissa.
IDF:n mukaan se on tehnyt lauantaina iskuja ballististen ohjusten laukaisualustoihin, jotka olivat valmiina iskuihin Israelia vastaan.
Yhdeltä videolta on nähtävissä miten kolme iranilaista sotilasta työskentelee suuren ohjuslaukaisujärjestelmän ympärillä, kunnes Israelin isku tuhoaa lavetin ja miehtistön täysin.
Toinen lyhyempi video näyttää lähes laukaisutilassa olevan ohjuksen, jonka Israel onnistuu viime hetkellä tuhoamaan.
– IDF toimii keskitetysti torjuakseen uhkia, jotka kohdistuvat Israelin valtion kotirintamaan, ja on tehnyt toimintakyvyttömiksi useita laukaisualustoja, jotka olivat valmiina välittömään laukaisuun Israelin siviilejä kohti, Israelin ilmavoimat kertoo viestipalvelu X:ssä hepreaksi.
Lisäksi Israelin ilmavoimat kertoo iskeneensä Iranin ballististen ohjusten yksikön sotilaisiin heidän aseistaessaan laukaisualustaa Länsi-Iranissa, puolustusvoimat kertoo.
– IDF tunnisti uhan ja nopean reagointiketjun päätteeksi iski joukkoihin ja laukaisualustaan estäen näin laukaisun Israelin kotirintamaa kohti.