Video näyttää huthikapinallisten epäonnistuneen iskun Israeliin

Iran-taustaiset Jemenin huthikapinalliset ovat julkaisseet ensimmäisen videon, jonka väitetään kuvaavan tiistaista ohjusiskua. Asiasta uutisoi Times of Israel.

Israelin asevoimat ilmoitti aiemmin torjuneensa huthikapinallisten tekemän ohjus- ja lennokkihyökkäyksen Jemenistä. Verkkouutiset kertoi asiasta aiemmin tässä jutussa.

Israelin puolustusvoimien mukaan iskusta ei aiheutunut vaaraa israelilaisille siviileille, koska hyökkäys torjuttiin pääosin Punaisenmeren yllä.

Israelin ilmapuolustus ja hävittäjät torjuivat hyökkäyksen, ja ainakin yhden ammuksen ilmoitettiin pudonneen Jordanian aavikolle noin 1 500 kilometrin päähän Jemenistä.

CNN:n mukaan huthijoukkojen tiedottaja prikaatikenraali Yahya Saree sanoi hyökkäyksen tavoitteena olevan palestiinalaisten tukemisen. Hän myös vakuutti, että vastaavia iskuja aiotaan jatkaa, ”kunnes Israel lopettaa hyökkäyksen”.

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023