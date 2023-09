Video näyttää: Gepard-vaunu räjäyttää lennokin ilmassa

Venäjä on jatkanut säännöllisiä lennokki- ja ohjusiskuja siviilikohteita vastaan eri puolilla Ukrainaa.

Viime viikkoina kohteena ovat olleet muun muassa Odessan alueella sijaitsevat viljavarastot ja satamarakennukset. Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmät ovat pudottaneet monia kohteita, mutta osa ohjuksista ja lennokeista pääsee usein läpi ilmapuolustuksesta.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Odessaa kohti laukaistiin torstain ja perjantain välisenä yönä 20 Shahed-itsemurhalennokkia, joista tuhottiin 16 kappaletta.

Maan asevoimien julkaisemalla videolla esitellään saksalaisvalmisteisen Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunun toimintaa. Kahdella 35 millimetrin konetykillä varustettu vaunu tulittaa Odessan yössä lähestyvää venäläislennokkia, joka räjähtää ja putoaa taivaalta suoran osuman jälkeen.

Work of the Gepard anti-aircraft gun last night. A Russian Shahed-drone was destroyed. pic.twitter.com/OO2sEcUFXx

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 7, 2023