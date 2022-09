Mustanmeren laivasto on Ukrainan uuden aseen kohteena

Ukrainan miehittämättömän pinta-aluksen väitetään livahtaneen Venäjän Mustanmeren laivaston partioalusten ohi ja päätyneen rannalle lähelle Sevastopolin laivastotukikohtaa miehitetyllä Krimin niemimaalla.

Naval News -sivuston mukaan kauko-ohjattava alus löytyi Omegan lahdelta, joka sijaitsee aivan sotilassataman sisäänkäynnin lähellä. Ukrainan hallitsema lähin rannikkoalue on 280 kilometrin päässä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella pienessä ja nopeassa aluksessa oli yksi moottori. Sen tutkajälki oli todennäköisesti pieni, mikä vaikeutti aluksen havaitsemista. Mastoon oli sijoitettu kamera ja infrapunalaite ohjaamista varten.

Kuvissa ei näytetä kauko-ohjattavan aluksen sisäosaa, mutta asiantuntijoiden mukaan sen kaareva ja vahvistettu rakenne viittaa räjähdelastiin. Alusta voitaisiin käyttää näin ollen kuin kauko-ohjattavaa torpedoa venäläisaluksia vastaan tehdyissä hyökkäyksissä.

Italian laivasto käytti vastaavia laitteita jo toisessa maailmansodassa, ja viime vuosina huthikapinalliset ovat käyttäneet kauko-ohjattuja aluksia Saudi-Arabian rannikon tuntumassa. Sevastopolissa nähdyn aluksen pitkä kantama ja moderni elektroniikka tekevät siitä entistä vaarallisemman.

Paikallismedian mukaan rannalta löydetty laite hinattiin merelle räjäytettäväksi.

#Ukraine: An unknown uncrewed surface vessel was found today on the shores of Sevastopol, Crimea. As @CovertShores suggests – this mysterious USV could have been designed to be used as an explosive boat.

Full analysis can be found there –https://t.co/LCrqpwpU1A. Worth reading! pic.twitter.com/haWCr2lvH3

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 21, 2022