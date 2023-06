Belgorodissa käydään jo tulitaisteluita – video

Venäjän vapaaehtoisjoukot kertoo Telegram-kanavallaan etuyksiköidensä edenneen Šebekinon esikaupunkialueelle Novaja Tavolžankan ja Titovkan kyliin Länsi-Venäjän Belgorodissa.

Jo aiemmin toinen Ukrainan asevoimiin kuuluvista venäläisyksiköistä Vapaan Venäjän legioona ilmoitti heidän aloittavansa toisen retken Belgorodiin, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Aiemmin julkaistiin video palavasta Šebekinon hallintorakennuksesta Lenin-kadulla. Samaten aiemmin kerrotusta iskusta Venäjän sisäministeriön tiloihin Šebekinossa. Paikalla oli väitetysti kymmeniä silovikkeja eli turvallisuuskoneiston miehiä.

– Venäjän sisäministeriön rakennuksessa Šebekinossa kerrottiin suunnitelmasta ”Linnoitus”. Vladimir Putinin joukkion ”urheat” taistelijat kokoontuivat sovitusti hallintorakennukseen. Me annoimme heidän kokoontua ja me lähettimme heille ”lahjuksia” Grad-paketteina. Tulos on jo kaikilla tiedossa, jopa ”Z”-mediassa. Kiitämme paikallista väestöä tärkeän oikea-aikaisen tiedon tarjoamisesta, kirjoittaa vapaaehtoisjoukot.

Belgorodin kuvernööri Vjatšeslav Grodov on vahvistanut, että Šebekinoon tehtiin isku Grad-raketinheittimellä. Hänen mukaansa hallintorakennuksen lisäksi vaurioitui kerrostalo ja yksi ihminen on loukkaantunut. Telegramin venäläisellä Mash-kanavalla on puhuttu yhdeksästä haavoittuneesta.

Vapaan Venäjän legioona on kehottanut asukkaita hakeutumaan suojaan.

– Älkää antako tehdä itsestänne Kremlin hallinnon marttyyrejä. Älkää olko huolissanne toverit, me vapautamme teidät Putinin verisestä ikeestä, kirjoitti legioona viestissään.

Venäläinen uutissivusto News.ru taas kertoo, että asukkaat pakenevat Šebekinosta bussein, henkilöautoin ja sotilaskuorma-autoissa.

Residents of #Shebekino in Russia's Belgorod region are fleeing their city after reports of shelling , according to a https://t.co/X4l3BSaRqO correspondent.

● People are leaving by buses and private cars, and others are being transported by military vehicles. pic.twitter.com/45ps0i9w3c

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) June 1, 2023