Vettä, lunta ja revontulia – sää jatkuu vaihtelevana

Sää jatkuu vaihtelevana, sääpalvelu Foreca ennustaa.

Poutaisemman alkuviikon jälkeen sateet yleistyvät viikon edetessä. Sateita tulee niin vetenä kuin lumenakin. Sää myös lämpenee niin, että tämän hetken ennusteen mukaan lauantaina maan eteläosassa voidaan paikoin mennä lähelle kymmenen plusasteen lukemia.

– Maan etelä- ja keskiosaan on jo tiistaiksi levinnyt runsaampaa pilvisyyttä etelästä. Loppuviikon kuluessa Suomen yli itään liikkuu useita sadealueita, mutta sademäärät jäävät melko vähäisiksi. Perjantain vastaisena yönä pakkanen kiristyy Pohjanmaalla ja pohjoisessa 5–10 asteeseen, myös viikonloppuna selkeillä alueilla on öisin heikkoa pakkasta. Muut yöt ovat aika lauhoja, toteaa Forecan päämeteorologi Kristian Roine blogissa.

Keskiviikkona sää on vielä poutaista. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä, mutta pohjoisessa aurinko vielä näyttäytyy. Lämpötila on Lapin eteläpuolella enimmäkseen 0–3 plusastetta ja Lapissa 0–5 pakkasastetta.

Torstain kuluessa heikot sateet liikkuvat Suomen yli itään.

– Iltapäivällä maan eteläosassa tulee hajanaisia vesi- ja tihkusateita, idässä, Kainuussa ja Koillismaalla myös lunta. Illalla sää poutaantuu ja muuttuu maan länsi- ja pohjoisosassa selkeämmäksi, Roine kertoo.

Perjantaina alkuun maan eteläosan länsiosaan, länteen sekä Länsi-Lappiin leviää sateita. Lännessä ja etelässä räntä- ja lumisateet muuttuvat vesisateiksi, pohjoisessa tulee lunta. Perjantain edetessä ja lauantain vastaisena yönä vettä tai lunta tulee myös Kaakkois-Suomessa ja idässä.

Vaihtelevan sään lisäksi taivaalla on viime aikoina nähty myös revontulia. Ilmatieteen laitos on julkaissut satelliittikuvan revontulien ”lainehtelemisesta” Suomen yllä yöaikaan. Kuva on nähtävissä artikkelin lopussa.

