Veteraanidiplomaatti: Täsmäiskut eivät johda vallanvaihtoon

Yhdysvaltojen ja Israelin Iranin islamistihallinnon johtohahmoihin kohdistuvat iskut eivät johda vallanvaihtoon, arvioi brittiläinen veteraanidiplomaatti Peter Ricketts. Pitkällä uraan Britannian ulkoasiainhallinnossa Lordi Ricketts toimi muun muassa kansallisena turvallisuusneuvonantajana, ulkoministeriön valtiosihteerinä sekä tiedustelupalveluja koordinoivan Joint Intelligence Committeen puheenjohtajana.

Ricketts analysoi Iranin tilannetta viestipalvelu X:ssä lauantaina.

Rickettsin mukaan viikkoja jatkunut kaluston ja joukkojen keskittäminen Iranin lähialueelle ajoi lopulta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin sotaan. Keskeisenä hahmona ex-diplomaatti pitää Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, sillä niin nyt kuin viime kesänäkin Israel aloitti ”ennaltaehkäisevät iskut”, Yhdysvaltojen seuratessa perässä.

Trump on ilmoittanut pyrkivänsä lauantaina alkaneella operaatiolla ”Iranin kansan vapauttamiseen”, kehottaen iranilaisia vaihtamaan maansa hallinnon sekä vallankumouskaartin sotilaita luopumaan aseista. Israelilaisten lähteiden mukaan iskujen ensimmäisiä kohteita ovat olleet nimenomaan Iranin hallinnon johtohenkilöt.

Rickettsin mukaan Trumpin tavoitetta ei nyky-strategialla kuitenkaan saavuteta.

– Johtoon kohdistuvat täsmäiskut eivät johda vallanvaihtoon, koska ei ole järjestäytynyttä oppositiota joka nousisi valtaan. Ne voivat johtaa hallinnon romahtamisen tai kaaoksen. Todennäköinen lopputulos: vallankumouskaartin vahvat miehet ottavat vallan.

– Kaaos sopisi Netanyahulle, sillä se poistaisi Iranin uhan ennen Israelin vaaleja, Ricketts arvioi.

Iranin ajautuminen anarkiaan ei kuitenkaan olisi Persianalahden muiden maiden mieleen. Yhdysvaltojen operaatio tuskin myöskään suoraan edesauttaa uusien poliittisten voimien nousua Iranissa, sillä Rickettsin mukaan todellisen muutoksen on herättävä maan sisällä.

Lyhyesti sanottuna Yhdysvallat ja Israel ovat aloittaneet tämän sodan epämääräisin ja saavuttamattomin tavoittein, ilman kansainvälisoikeudellista perustaa ja vähäisellä tai olemattomalla tuella Persianlahden mailta tai muilta Yhdysvaltain liittolaisilta. Jos Iran onnistuu iskemään Yhdysvaltain tai Israelin kohteisiin tai häiritsemään öljynvientiä, eskalaatio jatkuu, brittidiplomaatti ennustaa.