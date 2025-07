Veronika Honkasalo yllättää: Tukee kokoomuksen vaatimusta saada SDP:n taloussalat selville

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo puolustaa kokoomuksen pyrkimystä saada selkoa pääoppositiopuolue SDP:n talouslinjasta.

– On täysin asiallista peräänkuuluttaa demareilta talouspoliittisten linjausten konkretisoimista, Honkasalo kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Kokoomus on syyttänyt SDP:tä salailusta.

– Sdp:n talouslinja on suomalaisille yhä mysteeri, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto sanoi tiedotteessa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi tiistaina Helsingin Sanomien haastattelussa puolueensa valmistautuvan miljardiluokan sopeutuksiin seuraavalla vaalikaudella. Sopeutussuunnitelmaa ja tarkkoja lukuja Lindtman ei kuitenkaan avannut. Ne hänen mukaansa kerrotaan vasta ensi vuoden syksyllä.

– Emme pidätä hengitystä tätä listaa odotellessa, Ville Kaunisto totesi tiedotteessa.

Kokoomusedustaja ihmetteli myös SDP:n ristiriitaisia viestejä sopeutustoimista. Puheenjohtaja Antti Lindtman on niitä julkisuudessa väläyttänyt, mutta SDP:n varapuheenjohtajat Matias Mäkynen ja Nasima Razmyar ovat vaatineet tehtyjen säästöjen perumisia.

– Puoluejohdon keskinäinen nokittelu tuntuu olevan tarkoituksellinen sumuverho, jolla peitetään, että kokonaiskuvan hahmottelua ei ole edes aloitettu, Ville Kaunisto sanoi.

– Tämä kokonaisuus ei toimi. Ei ole ihme, miksi Lindtman jättää suomalaiset vuodeksi odottamaan säästölistaa. Koko SDP:n puheenjohtajisto puhuu ympäripyöreitä kuinka taloutta tulisi seuraavina vuosina hoitaa.

SDP:n kolmas varapuheenjohtaja Niina Malm tyrmäsi HS:n haastattelussa kokoomuksen toiminnan. Hänen mukaansa SDP:n talouslinjan perääminen on kokoomuksen ”kesäteatteria”.

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on eri mieltä Niina Malmin kanssa. Hänen mukaansa talouslinjan kertominen on ”demokratian edellytys”.

– Äänestäjillä on oikeus tietää, millä tavalla demarit toteuttaisivat hyvin ison sopetuskokonaisuuden, Honkasalo kirjoittaa X:ssä.

