Veromätkyt erääntyvät tänään

Ensimmäiset veronpalautukset tulevat tileille maanantaina 4. heinäkuuta ja ensimmäinen jäännösveron eräpäivä on tänään perjantaina 1. heinäkuuta., Verohallinto tiedottaa.

Verohallinto muistuttaa, että veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamusta.

Verohallinto maksaa veronpalautuksia heinäkuussa 183 000 asiakkaalle yhteensä 170 miljoonaa euroa. Mätkyjen maksupäivä on 1. heinäkuuta yhteensä 89 000 asiakkaalla. Maksettavaa on yhteensä 85 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden verotus valmistuu nyt neljättä vuotta joustavasti, eli eri henkilöillä eri aikaan. Siksi veronpalautusten tai mahdollisten jäännösverojen eli mätkyjen määräpäiviä on tänäkin vuonna useita. Ensimmäiset saavat veronpalautukset heinäkuussa, viimeisimmätkin joulukuussa.

Eniten veronpalautuksia maksetaan elokuussa. Keskiviikkona 3. elokuuta palautuksia saa 1,7 miljoonaa asiakasta yhteensä noin 724 miljoonaa euroa.

Jos veronpalautuksia ei näy tilillä, Verohallinto ohjeistaa odottamaan ja tarkistamaan tilanteen uudestaan iltapäivällä

– Veronpalautuspäivän aamuna ei kannata hermostua, jos rahoja ei näy tilillä. Veronpalautukset maksetaan päivän aikana, joten rahat voivat olla tilillä hyvin vasta iltapäivällä, ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta kertoo tiedotteessa.

Osalla odottajista veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä myöhempään ajankohtaan, mitä alkuperäisessä verotuspäätöksessä on kerrottu. Verotuspäätöksellä on kerrottu henkilön verotuksen päättymispäivä. Jos verotustietoihin tulee muutoksia ennen verotuksen päättymistä, verotuksen päättymispäivä, veronpalautuksen tai jäännösveron määrät sekä maksu- tai eräpäivät voivat vielä muuttua.

Veronpalautusten maksupäivä on voinut siirtyä eteenpäin esimerkiksi, jos asiakas tai hänen puolisonsa on täydentänyt esitäytettyä veroilmoitusta, Verohallinto on saanut verotuksen vaikuttavia tietoja muualta esitäytetyn veroilmoituksen lähettämisen jälkeen, oikea tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa, veronpalautusta on käytetty verojen maksuksi tai veronpalautus on ulosmitattu.

Verohallinto muistuttaa asiakkaita tarkistamaan OmaVerosta, mille tilille veronpalautukset ovat tulossa. Esimerkiksi viime vuonna noin 30 000 henkilöä sai veronpalautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä, koska Verohallinnolla ei ollut henkilöiden tilinumeroita ajoissa tiedossa.

– Maksuosoituksena maksetun veronpalautuksen voi lunastaa Nordean kautta myöhemmin, mutta veronpalautuspäivänä ei rahoja valitettavasti vielä saa, Villman kertoo.

Tällä hetkellä Verohallinnolla ei ole 550 henkilön tilinumeroa, jotka ovat saamassa veronpalautusta heinäkuussa. Elokuussa veropalautuksia saavilta tilinumeroita puuttuu vielä 28 200.

Verohallinto suosittelee jäännösveroa eli mätkyjä ja kiinteistöveroa maksavien tilaamaan omasta verkkopankistaan Verohallinnon e-laskut.

– Näin varmistat sen, että verot tulevat maksetuksi ajoissa, etkä joudu maksamaan viivästyskorkoja, Villman neuvoo.