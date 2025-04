Hallitus päätti puoliväliriihessä laskea useita veroja. Pieni- ja keskituloisten verotus kevenee ja ylimpiä marginaaliveroja lasketaan 52 prosenttiin. Lisäksi yhteisövero lasketaan 18 prosenttiin ja perintöveron alaraja nostetaan 30 000 euroon.

Kokoomusnuoret kiittää sosiaalisessa mediassa hallitusta.

– Historiallinen taitekohta Suomen taloudessa. Hallitus keskittyy luomaan kasvua tekemällä työnteosta ja yrittämisestä kannattavampaa.

Nuorisojärjestön mukaan ”verokarhu kesytetään viimein”.

– Verokarhua on tunnetusti vaikea kesyttää, mutta nyt on löytynyt rohkeutta. Verotus on hiljalleen lähestymässä pohjoismaalaista tasoa.