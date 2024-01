Verojohtaja varoittaa kiinteistöjen omistajia – ”tätä kukaan ei ymmärrä edes pelätä”

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n verojohtaja Anita Isomaan mukaan hallituksen ajama kiinteistöveron arvostamisuudistus voi johtaa suuriin veronkorotuksiin.

– Tätä kukaan ei ymmärrä edes pelätä, ja jos uudistus menee läpi, on liian myöhäistä, Isomaa toteaa viestipalvelu X:ssä.

Maapohjan kiinteistöveron alaraja nousi jo vuodenvaihteessa 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Lisäksi hallitus valmistelee laajaa muutosta, jonka tavoitteena on uudistaa kiinteistöverotuksen arvostamisperusteet vastaamaan nykypäivän kustannus- ja hintatasoa sekä alueellisia hintaeroja ja siten parantaa tasapuolisuutta ja neutraalisuutta.

Selvitysten mukaan rakennusten ja maapohjan verotusarvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Lisäksi maapohjan hinnat ovat eriytyneet alueellisesti ja rakennustyyppejä on tullut lisää sen jälkeen, kun nykyinen kiinteistöverojärjestelmä on otettu käyttöön.

Hallituksen esitystä odotetaan lausuntokierrokselle keväällä.

Anita Isomaa on kommentoinut Kauppalehdelle vuodenvaihteessa voimaan tullutta kiinteistöveron korotusta ja valmisteilla olevaa laajempaa uudistusta.

– Korotus on historiallisen suuri, ja tämähän on vasta alkua. Hallitus suunnittelee tekevänsä kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksen loppuun. Siitä seuraavat veronkorotukset voivat olla pahimmillaan poskettomia, Isomaa toteaa KL:lle.

Isomaa arvioi X:ssä, että uudistuksen toteutuessa vero nousisi muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla ja ”täysin ennakoimattomasti ja sattumanvaraisesti”.

– Perusidea on uudistuksessa selkeä, mutta toteutus tulee johtamaan todellakin erikoisiin ja kohtuuttomiin tilanteisiin. Kiinteistövero ei myöskään huomioi veronmaksukykyä, hän kirjoittaa.

| Kauppalehti https://t.co/sS8vkP1fCt

— Anita Isomaa (@AnitaIsomaa_EK) January 2, 2024