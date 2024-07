Venezuelan valtionmedian mukaan ehdokkaat saivat 109 prosenttia äänistä

Venezuelaa vuodesta 2013 lähtien johtanut Nicolás Maduro on julistautunut presidentinvaalien voittajaksi. Oppositio on kiistänyt tuloksen. Venezuelan naapurimaissa ja lännessä on esitetty syytöksiä vaalivilpistä.

Hämmennystä ovat aiheuttaneet Venezuelan valtion tiedotusvälineiden julkaisemat tulokset. Niiden mukaan kaikki ehdokkaat saivat yhteensä 109,2 prosenttia äänistä. Tulos on matemaattisesti mahdoton.

Venezuelan vaalivirkailijoiden mukaan Maduron osuus oli 51,2 prosenttia äänistä eli eniten kaikista ehdokkaista. Toiselle sijalle tuli opposition ehdokas Edmundo González 44,2 prosentilla.

Virallinen vaalitulos on räikeässä ristiriidassa esimerkiksi amerikkalaisen Edison Research -tutkimuslaitoksen sunnuntaina julkaiseman ovensuukyselyn kanssa. Kyselyssä González sai 65 prosenttia äänistä ja Maduro vain 31 prosentin kannatuksen.

Suomalaiset poliitikot ovat kommentoineet viestipalvelu X:ssä Venezuelan vaaleja.

– Venezuelan sosialistipresidentti Maduro on varastamassa kansaltaan taas yhdet vaalit. Laajamittainen vaalivilppi on syöksymässä maan syvemmälle ahdinkoon. Öljyrikas maa, josta väki pakenee, toteaa europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./epp.) X:ssä.

– Kun lukee uutisia Kuubasta ja Venezuelasta, niin molemmat reaalisosialismin maat ovat aivan järkyttävässä tilanteessa. Kansa köyhtyy, ja ne lähtevät maasta ketä pääsevät. Vaaleja pidetään, mutta valta ei vaihdu tuloksesta riippumatta, kirjoittaa työministeri Arto Satonen (kok.).

– Venezuela jatkamassa luisuaan Maduron matkassa mitä ilmeisimmin vilpillisten vaalien jälkeen. Huono homma venezuelalaisille ja kaikille muillekin, sillä sorto aiheuttaa aina epävakautta, toteaa kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.).

