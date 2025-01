Venezuelan presidentin pidätyksestä 25 miljoonan dollarin palkkio

Yhdysvallat ilmoitti korottavansa Venezuelan presidentti Nicolás Maduron pidätyksestä tarjottavaa palkkiota. Pidätykseen johtavista tiedoista voi nyt saada 25 miljoonaa dollaria eli 24,5 miljoonaa euroa.

Itsevaltainen ja vaalivilpistä epäilty Maduro aloitti perjantaina kolmannen kuusivuotisen presidenttikautensa. Myös sisäministeri Diosdado Cabellon ja puolustusministeri Vladimir Padrinon pidätykseen johtavista tiedoista luvattiin palkkio.

Britannia ilmoitti samalla pakotteista 15 Venezuelan hallinnon johtohahmoa vastaan. Mukana on BBC:n mukaan poliitikkojen ohella tuomareita sekä asevoimien ja turvallisuusjoukkojen johtajia. Kohteiden sanotaan osallistuneen demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseen sekä ihmisoikeusloukkauksiin. Ulkoministeri David Lammyn mukaan Maduron hallinto on vallassa vain petoksen avulla.

Nicolás Maduro on jatkanut Hugo Chávezin sosialistista linjaa, joka on ajanut maan valtaviin talousvaikeuksiin. YK:n mukaan Maduron turvallisuusjoukot ovat vastuussa tuhansista murhista, joilla on pyritty tukahduttamaan Venezuelan oppositio.

Oppositio on esittänyt runsaasti näyttöä siitä, että heidän ehdokkaansa Edmundo González Urrutia olisi todellisuudessa voittanut viime kesänä pidetyt presidentinvaalit. Hän on ollut syksystä lähtien maanpaossa.

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on ilmaissut tukensa Venezuelan oppositiolle ja kuvaillut heitä vapaustaistelijoiksi.