Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP), AFP / LEHTIKUVA / NICOLAS TUCAT

Venezuelan presidentillä ei ole legitimiteettiä, EU:n korkea edustaja sanoo

  • Julkaistu 03.01.2026 | 13:55
  • Päivitetty 03.01.2026 | 13:55
  • Venezuela
Kaja Kallas on keskustellut Yhdysvaltojen ulkoministerin kanssa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas kertoo keskustelleensa Venezuelan tilanteesta Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion kanssa. Yhdysvallat kertoi lauantaina iskeneensä Venezuelaan ja pidättäneensä presidentti Nicolas Maduron.

– EU on toistuvasti todennut, että Madurolta puuttuu legitimiteetti, ja on puolustanut rauhanomaista siirtymää. Kaikissa olosuhteissa kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan periaatteita on kunnioitettava. Kehotamme malttiin, Kallas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Venezuelaa vuodesta 2013 johtanutta Maduroa on laajasti arvosteltu diktaattorin otteista. EU ei tunnustanut Maduron väitettyä voittoa vuoden 2024 presidentinvaaleissa, ja useat tarkkailijat ovat luonnehtineet vaalitulosta vilpilliseksi.

Yhdysvaltalainen senaattori Mike Lee kertoi lauantaina ulkoministeri Rubion vahvistaneen Maduron joutuvan Yhdysvalloissa oikeuden eteen. Maduroa vastaan on jo vuonna 2020 nostettu Yhdysvalloissa syytteet huumekaupasta.

Kallaksen mukaan EU-kansalaisten turvallisuus Venezuelassa on unionin tärkein prioriteetti. EU seuraa tilanteen kehittymistä tiiviisti.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)