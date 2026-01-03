Venezuelan presidentillä ei ole legitimiteettiä, EU:n korkea edustaja sanoo

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas kertoo keskustelleensa Venezuelan tilanteesta Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubion kanssa. Yhdysvallat kertoi lauantaina iskeneensä Venezuelaan ja pidättäneensä presidentti Nicolas Maduron.
– EU on toistuvasti todennut, että Madurolta puuttuu legitimiteetti, ja on puolustanut rauhanomaista siirtymää. Kaikissa olosuhteissa kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan periaatteita on kunnioitettava. Kehotamme malttiin, Kallas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Venezuelaa vuodesta 2013 johtanutta Maduroa on laajasti arvosteltu diktaattorin otteista. EU ei tunnustanut Maduron väitettyä voittoa vuoden 2024 presidentinvaaleissa, ja useat tarkkailijat ovat luonnehtineet vaalitulosta vilpilliseksi.
Yhdysvaltalainen senaattori Mike Lee kertoi lauantaina ulkoministeri Rubion vahvistaneen Maduron joutuvan Yhdysvalloissa oikeuden eteen. Maduroa vastaan on jo vuonna 2020 nostettu Yhdysvalloissa syytteet huumekaupasta.
Kallaksen mukaan EU-kansalaisten turvallisuus Venezuelassa on unionin tärkein prioriteetti. EU seuraa tilanteen kehittymistä tiiviisti.
I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.
The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles…
