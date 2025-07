Venezuelalaiset El Salvadorista kotimaahansa osana vankien vaihtoa

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele ilmoitti perjantaina, että Yhdysvalloista El Salvadoriin karkotetut venezuelalaiset palautetaan nyt Venezuelaan. Asiasta kertoo Politico.

Palautukset ovat osa laajaa Yhdysvaltojen, Venezuelan ja El Salvadorin vankien vaihtoa, jonka seurauksena kymmenen Yhdysvaltain kansalaista, jotka ovat olleet vankeina Venezuelassa, pääsevät palaamaan kotimaahansa.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio totesi sosiaalisessa mediassa, että vapautettavat amerikkalaiset ovat “matkalla kohti vapautta” ja kiitti Bukelea vapautusten mahdollistamisesta.

Bukele vahvisti myös, että El Salvador on vapauttanut kaikki Venezuelan kansalaiset, jotka olivat vangittuina syytettyinä rikollisjärjestö Tren de Araguaan kuulumisesta.

Vankien vaihto toteutettiin vastineeksi useiden venezuelalaisten poliittisten vankien ja amerikkalaisten vankien vapauttamisesta.

Tänä vuonna Yhdysvaltojen hallinto on karkottanut useita venezuelalaisia El Salvadoriin, missä heidät on sijoitettu CECOT-nimiseen, pahamaineiseen vankilaan. Se on valtava, 40 000 vangin vankila, jonne on sijoitettuna maan vaarallisimpina pidetyt rikolliset.

Karkotukset ovat herättäneet kritiikkiä sekä maahanmuuttajien oikeuksia puolustavilta tahoilta ja oikeusasiantuntijoilta. Kesäkuussa liittovaltion tuomari totesi karkotukset laittomiksi, mutta ei määrännyt Donald Trumpin hallintoa palauttamaan karkotettuja takaisin Yhdysvaltoihin.

Yksi virheellisesti karkotetuista, elsalvadorilainen Kilmar Abrego Garcia, on sittemmin palautettu Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteisiin. Vain muutama päivä hänen karkotustensa jälkeen Trumpin hallinto myönsi oikeudessa, että hänet oli karkotettu vahingossa.