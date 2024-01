Venäläisyhtiöt pakenevat Kyprokselta

Venäläisyhtiöiden massapako Kyprokselta on alkanut, kirjoittaa paikallislehti Filenews. Yli kymmenen yhtiötä on jo poistunut ja lisää on luvassa.

Massapako alkoi, kun Kyproksen viranomaiset alkoivat tutkia Venäjän harjoittamaa lännen asettamien pakotteiden kiertoa ja Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kiinnostui venäläismiljardöörien toimista saarella. Pakoa kiihdytti FBI:n agenttien rantautuminen saarelle yhdessä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön talousrikosyksikön tutkijoiden kanssa joulukuun alussa. Yhtiöt muuttavat joko Venäjän erityishallintoalueille, kuten Königsbergin (Kaliningradin) Oktjabrskin saarelle tai Venäläiselle saarelle (Russki Ostrov) Primorskin alueella Kaukoidässä, tai Kremlin määrittelemiin ystävällisiin maihin, kuten Kazakstaniin ja Arabiemiraatteihin.

Kyproksen viranomaiset aloittivat tutkinnan viime keväänä. He ovat avanneet yhteensä 29 tutkintaa Yhdysvaltain ja Britannian asetettua pakotteita 13:a yhtiötä ja henkilöä vastaan venäläismiljardöörien varojen piilottelusta.

Yksi suurimmista lähtijöistä on TCS Group Holding, Tinkoff-pankin emoyhtiö, jonka pääomistajaksi tuli vuonna 2022 oligarkki Vladimir Potanin sen edellisen pääomistajan Oleg Tinkovin arvosteltua Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tammikuun 15. päivä emoyhtiö rekisteröityi Venäläiselle saarelle uudella nimellä TKS Holding, ja sen pääjohtajaksi tuli Tinkoffin varatoimitusjohtaja Konstantin Markelov. Siirtyminen toteutuu maaliskuun loppuun mennessä.

Yksi Kyproksen suurimmista rakennusyhtiöistä Etalon Group teki lähtöpäätöksen joulukuun puolivälissä. Yhtiö rekisteröidään Oktjabrskin saarelle. Siirto viedään loppuun syyskuuhun mennessä. Samalle saarelle lähtevät myös United Medical Group, European Medical Centerin (EMC) emoyhtiö, sekä kaksi Russneft-sijoitusyhtiöön liittyvää yhtiötä, Negard Holding Limited, josta tulee MKOO ”Negard”, ja Bradinar Holding Limited, josta tulee MKOO ”Bredinar”.

Fix Price Group -kauppaketjun osakkeenomistajat päättivät siirtää yhtiönsä pääkonttorin Kazakstaniin, joka on yhtiön kolmanneksi suurin toimialue 262 kaupalla ja noin 1 600 työntekijällä. Yhtiö on jo listattu Astanan pörssiin. Uudelleenrekisteröinti viedään päätökseen alkaneen vuoden lopulla.

Lähtijälistalla ovat myös Venäjälle siirtyvä Transmashholding, joka on IVY-maiden suurin rauta- ja pikarautateiden rakentaja, Arabiemiraatteihin siirtyvä logistiikkayhtiö Globaltrans, Kazakstaniin siirtyvä Venäjän suurin sianlihan, sokerin, auringonkukkaöljyn, majoneesin ja margariinin tuottaja Rusagro, sekä rekrytointipalvelu HeadHunter, joka siirtyy Venäjälle, jonne siirtyy myös verkkokauppa Ozon.

Lähdöstään ovat lisäksi jo ilmoittaneet ohjelmistokehittäjä Noventiq Holdings (entinen Softline), EuroMedCenter ja MD Medical Group Investments. Elintarviketoimituspalvelu Sbermarket

rekisteröityi Oktjabrskin saarelle jo viime vuoden maaliskuussa mahdollisesti ennakoiden tulossa olleita rikostutkintoja.