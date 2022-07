Venäläisväite: Mariupolin teatteri räjäytti itsensä

Donetskin venäläisen miehityshallinnon eli niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan” ”syyttäjänviraston” tutkinta-osaston johtaja Aleksei Kutsurubenko sanoo Ria Novostille, että Mariupolin draamateatterin pommituksessa sai surmansa vain 14 henkeä eikä ”yli 300 ihmistä, kuten ukrainalaisviranomaiset ovat väittäneet”.

Mariupolin piirityksen aikana 16. maaliskuuta Venäjän ilmavoimat tekivät ilmaiskun kaupungin draamateatteriin, jonka yhteyteen oli kirjoitettu suurin kirjaimin ”lapsia”.

Tuolloin Mariupolin kaupunginhallitus arveli, että iskussa sai surmansa noin 300 siviiliä, mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

– Draamateatterin tarkastuksessa löydettiin vain 14 ruumista eikä muita jäänteitä. Miksi puhutaan faktana 300 kuolleesta? Tämä on liioittelua ja valhe, joka perustuu siihen, että draamateatterin ympärillä oli mädäntyneen lihan löyhkää, jonka perusteella pääteltiin raunioissa olevan runsaasti ruumiita, sanoo Kutsurubenko.

Kutsurubenkon mukaan mädäntyneen lihan haju johtui vain ihmisten eväistä.

– Kellaritiloja tarkastellessa selvisi, että rakennuksessa oli ruoanlaitossa käytettävää kalaa ja keksejä. Nämä aiheuttivat hajun.

Ria Novostin mukaan ”kansantasavallan tutkijat” tulivat siihen tulokseen, että Mariupolin teatteri räjäytettiin sisältäpäin ”hylsyttömällä räjähteellä”.

Näistä väitetystä 14 surmansa saaneesta yksikään ei ollut siviili, vaan kyseessä oli 11 Ukrainan armeijan sotilasta ja kolme vapaaehtoista. He miinoittivat rakennusta, mutta jotakin meni pieleen ja teatteri räjähti.

– Kahden tai kolmen päivän ajan sotilaat ja vapaaehtoiset toivat teatteriin 67 tai 68 pientä laatikkoa, joissa oli kolmesta neljään kilogrammaan räjähteitä, ehkä siellä oli myös ammuksia, miinoja, ei sillä ole väliä, koska asetettu maamiina oli erittäin voimakas, sanoi ”kansantasavallan apulaisulkoministeri” Vitali Kiselev.

”Tutkijoiden” mukaan rakennuksesta ei löytynyt ”yhtäkään lentopommin, muun räjähteen tai ammuksen jäännettä”, joten teatteri ei heidän mukaansa tuhoutunut Venäjän ilmaiskussa.

Russia has presented the conclusions of their investigation of the attack on the Drama Theatre in Mariupol.

They claim the “evidence” shows that the building was blown up from inside and that only 14 people were killed.

All lies… pic.twitter.com/9UaozwD06B

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2022