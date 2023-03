Venäläisupseeri kieltäytyy videolla uusista rynnäköistä

Viime syksynä Venäjän liikekannallepanossa kutsutut sotilaat ovat julkaisseet viime kuukausien aikana useita videovetoomuksia, joissa on valitettu muun muassa puutteellisista varusteista, heikosta johtamista ja järjettömiltä vaikuttaneista käskyistä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistut videot on yleensä suunnattu kyseisen yksikön kotialueen kuvernöörille tai suoraan presidentti Vladimir Putinille.

Tuoreella videolla Belgorodin alueella muodostettujen aluepuolustusjoukkojen luutnantti ilmoittaa, ettei aio noudattaa saamiaan käskyjä. Hän sanoo joukkueensa ottaneen mittavia tappioita kolmen vuorokauden kuluessa pääasiassa siksi, että puutteellisesti koulutetut sotilaat oli lähetetty suoraan etulinjaan.

– Saavuttuamme Donetskiin kukaan ei kertonut, että meidät siirrettäisiin DPR:n [Donetskin separatistihallinto] rynnäkköprikaatin osaksi, joka kuuluu 1. armeijakuntaan, venäläisupseeri sanoo videolla.

Luutnantin mukaan yksikkö oli kuljetettu maaliskuun alussa ensin Shebekinon kaupunkiin, joka sijaitsee Belgorodin alueella lähellä Ukrainan rajaa. Sen sotilaat ovat iältään noin 40-vuotiaita ja koostuvat monista eri siviiliammateista. Seuraava määränpää oli Donetskissa.

– Meidät siirrettiin tänne 14 tunnissa ilman mitään määräyksiä, ohjeita tai upseereille annettuja tiedustelutietoja.

Paikalliset miliisijoukot ottivat haltuunsa kaikki yksikön asiakirjat ja henkilöllisyystodistukset. Upseeri ihmettelee, miksei hänelle annettu yhtäkään kirjallista käskyä. Hänen mukaansa koko komppaniasta on jäljellä vain videolla näkyvät miehet eli noin kymmenen sotilasta.

Videovetoomuksella sotilaat ilmoittavat suostuvansa sotatoimiin vain osana Venäjän asevoimia.

– Kun saavuimme tänne, meidät pakotettiin rynnäköimään välittömästi kyliin. Ilman tiedustelutietoja, viestintää tai maastotiedustelua. Meitä ei ole sijoitettu mihinkään tiettyyn paikkaan, eikä meillä ole karttoja. Yleisesti ottaen, tämä on täyttä p***aa, upseeri kertoo.

As if we are now getting used to almost daily videos from Russian mobilised soldiers, this one is different. The commander of this platoon is not appealing to Putin, but directly stating he is refusing to obey orders. These men were transferred to "DPR" for "meat assaults" and… https://t.co/KwxixW3cLe pic.twitter.com/vPWEYUDRZ7

— Dmitri (@wartranslated) March 7, 2023