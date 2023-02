Uudet sotilaat valittavat: Meidät lähetettiin teurastukseen

Venäjän liikekannallepanossa muodostetun Tatarstanin 1231. rykmentti siirrettiin Donetskin venäläisen miehityshallinnon eli niin sanotun ”Donetskin kansantasavallan” (DNR) armeijan alaisuuteen.

Rykmentin sotilaiden omaiset kertoivat pian tämän jälkeen alkaneensa saada näiltä hyvästijättöpuheluita, koska DNR:n armeija on määrännyt 1231. rykmentin hyökkäämään käytännössä vain rynnäkkökiväärein aseistettuna. Äidit ja vaimot vetosivat videoviestillään Tatarstanin syyttäjänlaitokseen, ettei heidän poikiaan ja miehiään käytettäisi tykinruokana Donetskissa.

Omaiset saivat Kazanin viranomaisilta vastauksen, jonka mukaan kyse on ”Donetskin kansantasavallan” omasta asiasta, koska alue ei kuulu Venäjään. Näin huolimatta siitä, että diktaattori Vladimir Putin mielestään ”liitti” Ukrainalta miehitetyt alueet Venäjään viime syksynä.

Vain rynnäkkökiväärit aseinaan ukrainalaisasemia päin

Nyt rykmentin sotilaat ovat julkaisseet oman videovetoomuksensa, jossa valittavat Donetskin miehityshallinnon paikallisviranomaisten pitävän heitä ainoastaan korvattavana menoeränä.

– Heidän tunnuslauseensa on: ”Me taistelemme viimeiseen sotilaaseen asti, ja he lähettävät meille aina uusia”, valittavat mobilisoidut eli ”mobikit” videolla.

Sotilaat kertovat, että paikalliset veivät heiltä kaikki ajoneuvot, varusteet ja humanitaarisen avun ja alkoivat lähettää heitä eri joukkoyksiköihin kuuden hengen täydennysmiesryhminä. Venäjällä mobilisoiduille oli sanottu, että heidän tehtävänsä on selustan tukitoimissa.

– Helmikuun 5. päivänä meidät lähetettiin hyökkäykseen ilman valmisteluita. Jokaisella oli neljä lipasta. Lääkitystä on edes turha mainita.

Vain rynnäkkökiväärein varustetut mobikit määrättiin hyökkäämään yöllä kukkulalla sijaitseviin ukrainalaisasemiin, josta heitä tulitettiin ”tankein, tykein, kranaattikiväärein ja konekiväärein”.

– Meidän tykistömme ampui 3 x 4 [12 kranaattia] ja he sanoivat sen olevan heidän enimmäisrajansa, enempää he eivät voineet tehdä. Vihollisia oli pimeänäkölaitteineen vasemmalla ja oikealle. He osasivat kohdistaa tulensa. Samassa kohtaa oli tapatettu jo kaksi pataljoonaa, joten se ei olisi todellakaan onnistunut nytkään.

Mobilisoidut kertovat saaneensa myöhemmin selville, että ”paikalliset” olivat jo yrittäneet vallata kyseistä kohtaa monta kertaa aiemmin.

– Me olemme jo neljäs tänne tullut täydennyserä ja kukaan ei ole vielä palannut sieltä, vain kaksisatasina [kaatuneina] tai kolmisatasina [haavoittuneina]. Me näimme joukkohaudoittain ruumiita, joita kukaan ei ollut hakenut. Ne olivat olleet siellä jo puoli vuotta.

Sotilaat valittavat DNR:n antavan heille ”rikollisia käskyjä” ja haluavansa komentajikseen takaisin venäläisupseerinsa, jotka heillä olivat Tatarstanin Kazanissa.

– Me emme kieltäydy taistelemasta, vaan toteuttamasta itsetuhoisia käskyjä. Kranaatinheittimin puolustetun kukkulan valtaaminen vain rynnäkkökiväärein on epätodellista. Erityisesti yöllä. Emme saa tukea, vaan rikollisia käskyjä teurastukseen.

Wives and mothers of mobilised men from Tatarstan are asking for help. Their men are thrown into assaults in Donbas without any preparation, only with assault rifles. The command regards soldiers as expendable material, telling them they are "future 200 [KIA]". pic.twitter.com/n4nhq2LQ2j — Dmitri (@wartranslated) February 11, 2023