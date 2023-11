Venäläistutkija ihmettelee läntistä tappiopuhetta: Näin Vladimir Putinille vielä käy

Venäjä-asiantuntija Tatjana Stanovaja kummeksuu länsimaista julkista keskustelua Ukrainan sodasta.

– Länsimedia on ollut hiljattain pullollaan artikkeleita ilmeisesti häviämässä olevasta Ukrainasta. Jotkut vaativat kovempaa strategiaa Venäjää vastaan ja Ukrainan tueksi ja toiset taas yksinkertaisesti ilmaisevat pessimismiä ja epätoivoa. Ilmapiiri menee suoraan sanottuna synkemmäksi päivä päivältä, Venäjän politiikan tutkija kirjoittaa R.Politik-analyysipalvelunsa X-tilillä.

– Samaan aikaan puhutaan siitä, miten Putin on onnekas ja miten aika on hänen puolellaan ja miten asiat menevät juuri hänen suunnitelmiensa mukaan, Stanovaja jatkaa.

Hänen mukaansa kaikki tämä on varsin ymmärrettävää, mutta ylettömän opportunistista.

– Todellisuudessa tilanne ei ole pitkässä juoksussa kovinkaan riemukas Venäjälle.

Ukrainan sodan pitkittymisen on yleisesti arvioitu suosivan Venäjää. Ajatuksena on, että lännen tahto ja kyky auttaa Ukrainaa vähenee ajan kanssa. Venäjä on myös toistaiseksi kyennyt sietämään sodan järisyttäviä tappioita ainakin päällisin puolin odotettua paremmin ja kasvattamaan sotateollisuutensa kapasiteettia pakotteista huolimatta. Tämän on myös sisäpiirilähteiden perusteella väitetty olevan Kremlin nykyisen Ukraina-strategian ytimessä sen jälkeen, kun alkuperäinen ruusuinen suunnitelma lyhyestä sodasta kaatui Ukrainan sisukkaaseen vastarintaan.

Tatjana Stanovaja ei kuitenkaan allekirjoita yksinkertaista tarinaa. Hyvät lähteet Moskovassa omaava tutkija nostaa kirjoituksessaan esiin kolme havaintoa sodasta, Kremlistä ja maailmanpoliittisesta tilanteesta.

Ensimmäiseksi hän huomauttaa, miten epätodennäköistä on, että Vladimir Putinin tavoite Ukrainan antautumisesta tai Kiovan hallinnon kaatumisesta tulisi enää toteutumaan.

– Ei hänelläkään ole loputtomiin aikaa. Hän todella uskoo, että Kiovan päivät ovat luetut, mutta hänellä ei ole varaa odottaa vuosikausia, Stanovaja toteaa.

Hänen mukaansa Vladimir Putin saattaa hyvinkin olla voitolla taktisesti, mutta hänen suunnitelmansa on tuhoon tuomittu strategisesti.

– Kiova ei tule antautumaan Venäjän ehdoilla, tutkija paaluttaa.

Tatjana Stanovaja huomauttaa, ettei sodassa ole Vladimir Putinille kyse vain maa-alueista vaan koko Ukrainan tulevaisuudesta.

Venäjä-tuntijan mielestä on niin ikään selvää, että vaikka länsi kuinka uupuisi Ukrainan tilanteeseen, on vaikea kuvitella sellaista poliittista muutosta, joka johtaisi vaatimuksiin Venäjä-suhteiden normalisoinnista.

Tatjana Stanovajan mukaan Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivän Donald Trumpin kaltaiset hahmot eivät todellisuudessa tule asettumaan Putinin rinnalle, vaikka heidän valtaannousunsa Kremliä miellyttäisikin.

Vladimir Putinin kerrotaan toivovan kansallista etua korostavaa ja ”pragmatiaa suosivaa” länttä, joka haluaa paluuta vanhaan normaaliin. Tällaista on Stanovajan mukaan niin ikään vaikea nähdä.

– Jopa he, jotka nyt vaativat rauhanneuvotteluja Moskovan kanssa tulevat pettymään, koska Putin haluaa paljon enemmän kuin vain rauhaa – hän haluaa Ukrainan, joka suhtautuu ystävällismielisesti Venäjään. Venäjä on siksi tuomittu elämään jatkuvasti vihamielisessä ympäristössä.

Läntisessä keskustelussa on siirrytty viimeisen puolen vuoden aikana Venäjän lähellä olevan romahduksen ennustamisesta toiseen ääripäähän. Tatjana Stanovajan mukaan on kuitenkin selvää, miten kuluttava sota Venäjällekin on.

– Vladimir Putinin hallinto muuttuu hitaasti. Yhteiskuntakin muuttuu (sukupolvimuutokset ovat väistämättömiä), Putin ei itsekään ole kuolematon ja eliitin rooli tulee yhä merkittävämmäksi.

Vaikka Venäjästä tulisikin ulospäin vielä aggressiivisempi ja ”haukkamaisempi”, voi se vuosien saatossa tutkijan mukaan muuttua aiempaa käytännönläheisemmäksi ja Putinia vähemmän kiinnittyneeksi ”Ukrainan kansan messiaaniseen pelastukseen”.

– Kun kaikki tämä otetaan huomioon, tulee Ukrainan ja lännen ymmärtää, että niidenkin pitää olla kärsivällisiä ja valmistautua pitkään sotaan. Tämä on todellisuutta, mutta se ei välttämättä tarkoita, että Putin voittaa.

Recently, Western media has been flooded with articles about a seemingly losing #Ukraine. Some call for tougher strategies against #Russia and in support of Ukraine, while others simply express pessimism and despondency. Frankly, the mood is becoming increasingly gloomy by the…

— R.Politik (@R__Politik) November 14, 2023