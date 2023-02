Venäläisten tupakkatauon karu päätös: Stuhna-ohjus räjäyttää videolla panssarin ja miehistön

Ukrainalaissotilaat ovat julkaisseet rintamalta videon (alla), jossa Stuhna-P-panssarintorjuntaohjus tuhoaa venäläisen miehistönkuljetusvaunun. Myös sen viereen pysähtynyt kuorma-auto syttyy palamaan.

Aseen tähtäinnäytöltä kuvatun videon Telegramissa jakaneen Ukrainan armeijan 46. maahanlaskuprikaatin mukaan venäläiset olivat pysähtyneet tupakoimaan. Tauko sai kuitenkin karun lopun.

– Miehittäjille ei ole tarjolla lepotaukoja, joukko-osaston päivityksessä todetaan.

Stugnan osumaa luonnehditaan ”hienoksi ilotulitukseksi”.

– Kaikille venäläisille on tarjolla tällainen ”kuuma” vastaanotto, prikaatista kirjoitetaan.

Myös Skif-nimellä tunnettu Stuhna-P on ukrainalaisvalmisteinen panssarintorjuntaohjus. Se on osoittautunut rintamalla tehokkaaksi aseeksi. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Stuhnalla on isketty venäläisvaunuihin jopa noin viiden kilometrin etäisyyksille.

Ase voidaan varustaa erilaisilla ohjustyypeillä. Panssarintorjuntavariantin lisäksi Stuhnaan on olemassa esimerkiksi panssaroimattomia ajoneuvoja ja sotilaita vastaan tarkoitettu sirpalevaikutuksen antava ohjus.

A Russian IFV was hit by the Sugna-P ATGM of the 25th airborne assault brigade. The truck standing next to the IFV also caught fire. https://t.co/ccvMS9HOsV pic.twitter.com/Y1kEmoaEW3

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 3, 2023