Yhä useampi venäläinen sotilas pyytää apua karatakseen yksiköstään Ukrainan rintamalla, kertoo The Moscow Times.

Idite Lesom -järjestö, joka auttaa venäläisiä välttämään rintamalle joutumisen, kertoo sotilaiden karkaamiseen liittyvien avunpyyntöjen lähes kaksinkertaistuneen viime kuukausien aikana.

Järjestö kertoo saaneensa 577 tällaista pyyntöä syys-marraskuun välisenä aikana, mikä on 89 prosenttia enemmän kuin kesä-elokuun välisenä aikana saadut 305 pyyntöä.

Huhtikuusta lähtien Idite Lesomin asianajajat ja vapaaehtoiset ovat neuvoneet yli 1 000 sotilasta, jotka yrittävät karata. Heistä yli puolet haki apua syksyllä.

Eniten karkausyrityksiä kirjattiin lokakuussa (218) ja vähiten kesäkuussa (54 tapausta). Viime kuussa 175 ihmistä yritti paeta – vähemmän kuin syys- ja lokakuussa, mutta enemmän kuin missään muussa kuussa.

– Vuosi on kulunut liikekannallepanon alusta. Jos joillakin ihmisillä oli vielä toiveita, että he voisivat palata kotiin tietyn palvelusajan jälkeen, nyt sellaisia illuusioita ei ole, sanoo Grazhdanin. Armiya. Pravo. -ihmisoikeusjärjestön johtaja Sergei Krivenko.

– Asepalveluksessa olevat näkevät, ettei rotaatiota ole, että jopa vakavasti haavoittuneet miehet lähetetään takaisin rintamalle sairaalahoidon jälkeen, hän toteaa.

