Venäläisten sotilaiden kerrotaan teloittaneen kymmeniä ukrainalaisia lapsia

Venäläisten sotilaiden kerrotaan ampuneen kymmeniä ukrainalaisia lapsia lähietäisyydeltä. Asiasta kertoo muun muassa ukrainalainen Kyiv Independent.

Teloituksia on ukrainalaistietojen mukaan tehty miehitetyillä alueilla eri puolilla Ukrainaa. Niissä kaikissa on ollut sama tarkoitus eli lietsoa kauhua ukrainalaisten keskuudessa.

Kyiv Independentin selvityksissä on noussut esiin ainakin kolme tapausta, joissa lapsia on teloitettu samalla tyylillä ampumalla heidät lähietäisyydeltä. Yhdessä tapauksessa yksikön komentaja on tunnistettu hänen nimensä ja arvonsa perusteella.

Venäläisjoukkojen ampuman lapsen vanhempi kertoo Kyiv Independentille, että vaikka syylliset ovat tiedossa, heitä on vaikea saada teostaan vastuuseen. Ongelmaksi koituu todisteiden puute, sillä ainoat rikoksen nähneet silminnäkijät olivat teloitetut uhrit itse.

– Haluamme, että heidät (venäläiset sotilaat) saatetaan vastuuseen teoistaan. Emme synnyttäneet lapsiamme, jotta heidät ammuttaisiin ja tapettaisiin.

Ampumisten lisäksi lukuisia ukrainalaisia lapsia on kuollut Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen alettua esimerkiksi ohjusiskuissa ja räjähdyksissä.

