Venäläisten sanotaan hylkäävän univormunsa

Ukrainan armeija sanoo CNN:n mukaan, että Venäjän joukot Harkovan alueella ovat kärsineet merkittäviä tappioita, minkä vuoksi jotkut sotilaat ovat jättäneet univormunsa toivoen sulautuvansa siviiliväestöön.

– Jotkut vihollisen yksiköt kärsivät merkittäviä tappioita. Sotilaat karkaavat ja yrittää palata Venäjälle siviilivaatteissa. Yhden päivän aikana havaittiin yli 15 tällaista tapausta, Ukrainan armeijan pääesikunta sanoi tilannepäivityksessä perjantaina.

Pääesikunnan mukaan ukrainalaisjoukot ovat edenneet lähes 50 kilometriä aiemmin Venäjän hallitsemalle alueelle kolmessa päivässä.

– Miehittäjät yrittävät evakuoida haavoittunutta henkilökuntaa ja vaurioituneita varusteita Vilkhuvatkan ja Borodojarsken asutusalueille, sanottiin viitaten Harkovan alueella sijaitseviin kaupunkeihin.

Viimeisen 24 tunnin aikana Ukraina on vallannut takaisin Harkovassa sijaitsevan Balaklijan kaupungin, jota Venäjä piti hallussaan kuusi kuukautta.

Ukraina on myös piirittänyt tärkeän Kupjanskin logistiikkasolmun, jonka Institute for the Study of War ajatushautomon mukaan Ukrainan joukot valtaavat todennäköisesti lähipäivinä.

– Ukrainalaisjoukot etenivät 20 kilometrin päähän Venäjän keskeisestä logistisesta solmukohdasta Kupjanskissa 8. syyskuuta. Ukrainan joukot todennäköisesti valtaavat Kupjanskin seuraavien 72 tunnin aikana, ISW arvioi.