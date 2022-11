Venäläisten sanotaan ajaneen omaan miinaan – useita uhreja

Venäläiset Telegram-kanavat raportoivat, että useita venäläisiä sotilaita ja rajavartijoita on kuollut tai haavoittunut heidän omien kollegoidensa asentaman telamiinan räjähdyksessä Venäjän ja Ukrainan rajalla. Tapauksen yksityiskohdat ovat toistaiseksi epäselviä, kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä.

Cheka-OGPU- ja ASTRA-nimiset Telegram-kanavat kertovat miinojen räjähdyksistä maiden välisellä rajalla ja venäläisistä uhreista kahdessa eri paikassa. Vielä ei ole selvää, onko kyseessä kaksi erillistä tapausta vai yksittäinen tapaus, josta on raportoitu virheellisesti.

Cheka-OGPU:n mukaan miinan räjähdys tapahtui Pogarin tarkastuspisteellä Brjanskin alueella 200 metrin päässä Venäjän ja Ukrainan välisestä rajasta. Venäläisten kerrotaan asentaneen miinan. Kahden sanotaan kuolleen ja kolmen loukkaantuneen.

ASTRA raportoi, että miinan räjähdys tapahtui 5. marraskuuta kello 12.00 lähellä Zernovon kylää. Sotilaiden ja FSB-upseerien kerrotaan ajaneen ajoneuvolla kollegoidensa aiemmin asentaman telamiinan yli. Kahden heistä sanotaan haavoittuneen ja olevan sairaalahoidossa.

– Tämä voi viitata joko miinan asentajien huolimattomuuteen – miinoja ei merkitty kunnolla karttaan – tai räjähdyksen uhrien huolimattomuuteen, koska he olivat luultavasti partioimassa rajalla, Chris Owen toteaa.

1/ Russian Telegram channels are reporting that several Russian soldiers and border guards have been killed or wounded by the explosion of a landmine planted on the Russia-Ukraine border by their own colleagues, though details are unclear. ⬇️

— ChrisO (@ChrisO_wiki) November 7, 2022