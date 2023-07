Venäläisten raskas helikopteri Mi-26 tuhoutuu videolla

Jakutskin kaupungissa Siperiassa väitetysti kuvattu video (alla) näyttää kuinka venäläinen sotilashelikopteri Mi-26 tuhoutuu kentällä osuessaan tolppaan.

Video näyttää helikopterin liikkuvan hitaasti eteenpäin, kunnes sen roottorin lapa osuu kentän varoituspylvääseen epäonnisin seurauksin. Onnettomuuden tarkempi syy ei ole tiedossa.

Mi-26 on tehokkain tuotantoon asti päässyt kopteri ja se on suunniteltu raskaan sotilaskaluston kuljetukseen. Se pystyy nostamaan kymmeniä tuhansia kiloja, jopa lentokoneen.

The Mi-26 HALO can transport light armor and even planes. pic.twitter.com/4adn5fMY1o

— Igor Sushko (@igorsushko) July 28, 2023