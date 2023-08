Venäläisten panssarivaunujen letka syttyy tuleen ja tuhoutuu videolla

Ukrainan puolustusministeriö on julkaissut videon (alla) Klishchiivkan kylästä Bahmutin alueella.

– Venäläiset epäonnistuivat jälleen yhdessä hyökkäysyrityksessään Klishchiivkassa, ministeriö kommentoi X-viestialustalla.

– Tällä kertaa Ukrainan kansalliskaartin 4. prikaati sytytti venäläiset panssarivaunut tuleen.

Lisäksi videolla näkyy kuinka venäläinen tankki ampuu omiaan, luultavasti yllättävän tilanteen sekoittamana.

The russians failed in another attempted assault on Klishchiivka. This time, russian armored vehicles were set on fire by the 4th Brigade of the Operational Assignment of the National Guard of Ukraine. pic.twitter.com/xI0iLIEbcm

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 21, 2023