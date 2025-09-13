Venäläisten operaatio ei mennyt putkeen – yrittivät ryömiä kaasuputkessa

Venäläiset sotilaat ovat yrittäneet edetä Kupjanskin kaupungin lähettyvillä ryömimällä kaasuputkessa, kertoo Ukrainan asevoimien pääesikunta Facebookissa.
Pääesikunnan mukaan Venäjä on kerännyt joukkoja kaupungin pohjoispuolelle. Osaa joukoista pyrittiin siirtämään lähemmäs kaupunkia käyttäen apuna kaasuputkea, jossa sotilaat joutuivat tiettävästi ryömimään useiden kilometrien matkan.
Erikoinen taktiikka ei kuitenkaan ilmeisesti onnistunut.
– Uloskäynti putkesta, jota vihollinen käytti siirtääkseen henkilöstöä Kupjanskiin, on Ukrainan puolustajien hallussa. Putki ei johda suoraan kaupunkiin, pääesikunnan tiedotteessa todetaan.
Pääesikunta kertoo Kupjanskiin johtavan yhteensä neljä kaasuputkea. Näistä kolme on tuhoutunut, viimeisen ollessa taas Ukrainan hallussa.
Sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa näkyy, kuinka ainakin yksi sotilas ryömii ahtaassa ja pimeässä kaasuputkessa. Videon aitoutta ei kuitenkaan ole vahvistettu.
Tapaus ei olisi ensimmäinen kerta, kun Venäjä on laittanut sotilaansa ryömimään kaasuputkien läpi. Maaliskuussa kymmenien venäläissotilaiden kerrottiin kulkeneen Kurskin alueella sijaitsevassa putkessa lähes 15 kilometrin matkan.
Tuolloin tarkoituksena oli tehdä käytöstä poistettua kaasuputkea pitkin yllätyshyökkäys Ukrainan joukkoja vastaan Sudzhan kaupungissa. Ukrainan kuitenkin kerrottiin havainneen sotilaat etukäteen ja torjuneen iskun.
Venäjän epäonnisista hyökkäyksistä Kupjanskiin on Pääesikunnan mukaan taas aiheutunut 395 sotilaan tappiot. Näistä 288:aa kuvaillaan ”peruuttamattomiksi”.
– Puolustusoperaatio Kupjanskin suunnalla jatkuu. Joukko-osastomme jatkavat tarvittavia toimia puolustuksen vakauttamiseksi ja vihollisen eliminoimiseksi, pääesikunnasta kerrotaan.
A video has surfaced showing Russian assault groups moving through a gas pipeline toward Kupyansk, with claims that the section they used stretches up to 4 kilometers. https://t.co/uAnvOjy87V pic.twitter.com/59T4gGww9r
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2025