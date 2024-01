Venäläissotilas kuvasi videota – räjähdelennokki iskeytyi autoon

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu venäläissotilaan julkaisema video automatkastaan UAZ-pakettiautolla pitkin Eurooppatie E97:ää lähellä etulinjaa Oleshkissa miehitetyllä Hersonin alueella.

Videolla näkyy, että ukrainalaiset ovat tuhonneet venäläisten autoja pitkin Antonivkan sillalle ja Hersoniin johtavaa tietä. Samaten kuvissa näkyy myös tiellä makaava venäläissotilaan ruumis. Videolla vilahtaa myös ilmassa lentävä ukrainalaisten FPV-räjähdelennokki.

Venäläissotilas onnistuu kuitenkin selviämään matkastaan, vaikka videolla kohdassa 1 min 23 s autoon osuu ukrainalaislennokki hajottaen sen ikkunat.

Ukrainalaiset ovat julkaisseet tilanteesta oman tallenteensa, josta näkyy lennokin iskeytyneet UAZ-autoon takaapäin.

A Russian soldier films himself during a drive on the E97 near Oleshky while being hit by a Ukrainian FPV drone. Many other destroyed Russian vehicles and personnel can be seen during the ride.

Blyat 😂 pic.twitter.com/p2vSg2mIcq

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 31, 2023