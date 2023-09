Venäläissotilas haluaa yllättää lapset – räjäyttää videolla kranaatin keskellä asuinaluetta

Venäläissotilaan holtiton käytös keskellä asuinaluetta Kazanin kaupungissa ihmetyttää.

Aikaleiman mukaan eilen kuvatulla videolla näkyy, kuinka penkillä istuva sotilas juttelee kahden pikkupojan kanssa. Yllättäen hän kaivaa taskustaan kranaatin, ilmeisesti päähänpistosta tehdä lapsiin ”vaikutus”.

Kranaatin nähdessään vieressä istunut nainen poistuu äkkiä kauemmas. Mies vetää sokan irti ja heittää kranaatin, jonka jälkeen videolla kuuluu räjähdys ja naisten huutoa. Videon perusteella kukaan ei kuitenkaan loukkaannu tempauksen seurauksena.

Rintamalta palanneiden sotilaiden käytös on puhuttanut Venäjällä aiemminkin. The Barents Observerin mukaan palaajat syyllistyvät usein väkivaltarikoksiin.

Oma lukunsa ovat Wagner-joukoissa taistelleet armahdetut vangit, jotka ovat palattuaan syyllistyneet muun muassa lukuisiin murhiin.

If you think #RussiaIsATerroristState, you are more than correct. #MustWatch when a 🇷🇺 military on a bench in a living quarter in Kazan throws a grenade to impress the children. Not a fake. #Scary.

