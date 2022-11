Venäläissotilas esittelee varustepakettia videolla: Nukumme joogamatoilla juoksuhaudoissa

Pakkovärvätyille venäläisille sotilaille jaetaan Arkangelin alueen koulutuskeskuksessa tai sotilastukikohdassa varusteita, jotka eivät sovellu Ukrainan rintaman talvisiin olosuhteisiin, kertoo SOTA-media Telegramissa.

Palvelukseen määrätyille jaetaan muun muassa vanhentunutta ruokaa, hauraita varustekasseja, ohuita joogamattoja makuualustoiksi, kevyitä kesämakuupusseja ja kumisaappaita, jotka eivät pidä jalkoja lämpiminä.

Sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla (jutun alla) Jegor Tshepurin -niminen sotilas muistuttaa lähestyvästä talvesta ja käy läpi Arkangelin alueen kuvernööri Aleksander Tsybulskyn toimittaman varustepaketin sisältöä. Hän nappaa käteensä vaahtomuovisen joogamaton.

– Me joogaamme. Maa ei ole kylmä joogatessa. Nukumme (näiden päällä) juoksuhaudoissa. Oikein hyvä matto. Kehotan kaikkia kokeilemaan, hän sivaltaa sarkastisesti videolla.

Sotilas esittelee myös saamaansa makuupussia.

– Jos valo olisi kirkkaampi (huoneessa), se paistasi (makuupussin) läpi.

Lisäksi sotilaiden saamat varustekassit ovat erittäin ohuita ja hauraita.

– Kiitos paljon, toveri kuvernööri, Tshepurin toteaa nauraen.

Muun muassa Britannian sotilastiedustelun mukaan näyttää siltä, että Venäjällä on vaikeuksia antaa uusille joukoilleen sotilaskoulutusta.

Venäjän liikekannallepanossa kutsuttujen reserviläisten on todettu saaneen usein vanhentunutta tai huonokuntoista kalustoa.

Mediatietojen mukaan monet ovat myös joutuneet ostamaan itse univormujen ja makuupussien kaltaisia varusteita.

Sotilaat ovat myös esitelleet sosiaalisessa mediassa kiertävillä videoilla vanhoja Kalashnikov-rynnäkkökivääreitään, joita on kuvailtu ”täydeksi roskaksi”.

2/ In this video, a mobilised man from Russia's far north-west sarcastically goes through an equipment package provided by Archangelsk oblast governor Alexander Tsybulsky. "We will do yoga", he says, "it will not be cold on the ground."pic.twitter.com/fMWGvHXsLw

— ChrisO (@ChrisO_wiki) November 7, 2022