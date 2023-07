Venäläissotilaiden vaimot avautuvat: Miehet kärsivät valtavia tappioita

Mobilisoitujen venäläisten sotilaiden äidit ja vaimot kertovat ukrainalaisjoukkojen aiheuttaneen venäläisille valtavia tappioita käynnissä olevan vastahyökkäyksen aikana. Jopa kevyesti haavoittuneet venäläissotilaat ovat kuolleet ensiavun puutteeseen.

Lisäksi ruokaa, vettä ja ammuksia on saatavilla erittäin rajallisesti, eivätkä venäläissotilaat ole päässeet lepäämään, kertoo Uutissivusto Beware the News Telegram-kanavallaan.

Venäjän Kaukoidässä asuvat äidit ja vaimot kertovat, että heidän miessukulaisensa kutsuttiin asepalvelukseen syyskuun lopussa 2022 osana liikekannallepanoa, mutta he ”eivät saaneet asianmukaista koulutusta”. Miehet lähetettiin Ukrainaan 60. moottoroidun kivääriprikaatin mukana vain kymmenen päivää kutsuntojen jälkeen.

Omaiset huomauttavat, että miehet eivät ole saaneet lomia Venäjän hallituksen lupauksista huolimatta. Useimmat heistä ovat olleet etulinjassa kahdeksan kuukautta ilman taukoa.

– He ovat koko ajan Ukrainan asevoimien tulituksen alla. Miehiä ei voitu päästää lomille, koska Ukrainan joukkojen ennakoitiin aloittavan vastahyökkäyksen.

Ukrainan aloittaman vastahyökkäyksen kerrotaan kohdistuneen erityisesti Venäjän 60. prikaatin asemiin, koska Ukrainan joukkojen lukumäärästä ja raskaasta tykistöstä oli saatu virheellistä tietoa.

– Prikaati odotti vahvistuksia tai pikemminkin panssarivaunuja kolme päivää, mutta ne eivät koskaan tulleet. Ukrainan tykkitulen alle jääneet miehemme kärsivät valtavia miehistötappioita. Heidän toverinsa kuolivat heidän silmiensä edessä.

– Haavoittuneita ei voitu auttaa. Sokista, kivusta ja verenhukasta kärsineet haavoittuneet sotilaat kuolivat taistelukentällä. Jopa sirpaleiden vuoksi kevyesti haavoittuneet sotilaat kuolivat.

1/ Relatives of mobilised Russians say the Ukrainians have inflicted huge casualties in their counter-offensive, with even lightly wounded Russians dying for lack of first aid. Food, water and ammunition is barely available and soldiers are not being rotated for months on end. ⬇️ pic.twitter.com/iqrR4YiqvQ

