Venäläissotilaat pulittavat jopa 200 000 ruplaa lomista, komentajat rahastavat lahjuksilla

Ukrainan rintamalle sijoitettujen mobilisoitujen venäläissotilaiden pitää maksaa komentajille 100 000 – 200 000 ruplan (noin 1 000 – 2 000 euroa) suuruinen lahjus päästäkseen lomille, kertoo uutissivusto siberia.reality.

Ne, joilla ei ole rahaa tai yhteyksiä, taistelevat kuukausia etulinjassa ilman joukkojen kierrätystä ja lepotaukoja.

Käytäntö, jossa komentajat vaativat sotilailta lahjuksia lomia vastaan, on tullut tutuksi jo aiemmin.

Ukrainaan lähetettyjen reserviläisten sukulaiset ovat valittaneet jo jonkin aikaa siitä, että heidän aviomiehilleen ja pojilleen ei ole myönnetty luvattuja lomia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lupasi viime helmikuussa, että sotilaat saisivat 14 päivän mittaiset vapaat kuuden kuukauden välein. Sukulaisten mukaan miehet ovat olleet rintamalla jopa kymmenen kuukautta ilman lomia.

Anastasia kertoo, että hänen aviomiehensä yksikössä vaadittu lahjus on 200 000 ruplaa. Hänen mukaansa sotilaat lahjovat komentajia myös siksi, että heidät sijoitettaisiin turvallisempiin asemiin kauemmas etulinjasta.

– Mieheni maksoi 200 000 ruplaa ja oli kotona kaksi viikkoa toukokuussa.

Anastasia sanoo, että joissain tapauksissa komentajat ryöstävät miestensä rahat ottamalla lahjuksen vastaan, mutta eivät päästäkään heitä lomille.

1/ Reports suggest that Russian commanders are demanding a standard bribe of a month's salary – 100,000 rubles ($1,100) – to allow their men go on leave. Those without money or connections are spending months fighting on the front line without being rotated or rested. ⬇️ pic.twitter.com/5w6kAKXkNH

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 12, 2023