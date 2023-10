Sotilaat piiloutuivat sillan alle – räjähdelennokki lensi suoraan päin

Niin kutsuttujen FPV-lennokkien käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuoden alun jälkeen.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kiihdyttäneet droonien tuotantotahtia, sillä räjähdelennokit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi muun muassa panssariajoneuvojen tuhoamisessa. Analogisen videolinkin kautta ohjattavat laitteet voivat olla yllättävän vastustuskykyisiä elektroniselle häirinnälle.

Ukrainan kansalliskaartin 11. prikaati on julkaissut videon tuoreesta lennokki-iskusta. Yksikön tiedustelulennokki havaitsi venäläissotilaiden hakeneen suojaa alueelta kulkevan maantiesillan alta. Betonirakenne suojasi sotilaita tykistötulelta.

Ukrainan joukot ohjasivat kohteeseen FPV-räjähdelennokin. Se lensi sillan alle sivusta ja räjähti tarkasti venäläisten suojapaikassa. Videon perusteella drooni lensi lähellä kantamansa äärirajaa, sillä näytöllä näkyy varoitus akun loppumisesta.

Asiantuntijoiden mukaan sodan molemmat osapuolet ovat yrittäneet torjua FPV-lennokkien aiheuttamaa uhkaa muun muassa verkoilla ja muilla rakennelmilla. Niiden pystyttäminen kenttäolosuhteissa on usein haastavaa.

The 11th Brigade of the Ukrainian National Guard found a group of Russians hiding under a bridge. An FPV drone flew right into their position. pic.twitter.com/22NSpuZWUJ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2023